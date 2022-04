Juuri nyt: Akaan Otsontiellä on syttynyt tulipalo rivitalossa

Sammutustyöt palopaikalla on aloitettu. Alustavan tiedon mukaan on talossa 8 asuntoa.

