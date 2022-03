HS:n kysely: Nato-jäsenyyden kannatus nousi 61 prosenttiin

Kannatus kasvoi selvästi noin viikkoa aiemmasta kyselystä.

Helsinki

Nato-jäsenyyden kannatus on noussut ennätyskorkealle, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä mielipidekyselystä. Sen mukaan suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä sotilasliitto Natoon, 16 prosenttia on liittymistä vastaan ja 23 prosenttia ei osaa sanoa mielipidettään.

Helsingin Sanomat kertoo, että Naton kannatus on nyt korkeammalla kuin koskaan lehden parikymmentä vuotta kestäneessä mittaushistoriassa. Tietojen keräysmenetelmä kuitenkin muuttui maaliskuussa puhelinhaastatteluista internetpaneeliin, minkä vuoksi tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Nyt julkaistun, Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn aineisto koottiin tämän viikon alussa. Vastaajien kokonaismäärä oli 1 080. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lehden edellinen kysely tehtiin 18.–23. maaliskuuta, myös internetpaneelissa. Silloin Nato-jäsenyyttä kannatti noin 54 prosenttia vastaajista ja vastusti 21 prosenttia.

Tuoreesta kyselystä ilmenee myös, että jäsenyyden kannatus on noussut kaikissa väestöryhmissä. Vastanneista miehistä 72 prosenttia toivoo Suomen liittyvän Natoon, kun naisista vastaava osuus on 50 prosenttia. Kaikkein Nato-myönteisimpiä näyttävät olevan 70 vuotta täyttäneet, kun varauksellisemmin Natoon suhtautuvat enintään 30-vuotiaat vastaajat.

Päivitys 30.3.2022 kello 16.55: Päivitetty artikkeliin tarkempia kyselytietoja.