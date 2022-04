Main ContentPlaceholder

Uutiset

Kuormittuneet hoitajat sairauspoissaolojen kärjessä: Katso, millä aloilla on eniten poissaoloja Tampereen kaupungilla – työkyvyttömyydestä jopa 3 miljardin kulut julkisella sektorilla

Sote-henkilöstö on sairauspoissaolojen kärjessä. Lähihoitaja on sairauslomalla keskimäärin 26 päivää vuodessa, jolloin sadan henkilön tiimistä on lähes 14 hoitajan resurssi pois työstä koko ajan. Tästä aiheutuu vuositasolla miljardikustannukset, vaikka näin ei tarvitsisi olla. Yksi työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen satsattu euro saadaan kuusinkertaisena takaisin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Parhaillaan käynnissä olevassa Tehyn ja Superin lakossa hoitajat vaativat parempaa palkkaa ja helpotusta työvoimapulaan.