Jopa liki viidennes Euroopassa sairaalahoidossa olleista suomalaisista voi kantaa superbakteereja

Tutkijan mukaan Eurooppaa on aiemmin pidetty matalan riskin alueena.

Euroopassa sairaalaan joutuneet suomalaiset matkustajat voivat kantaa mukanaan antibiooteille vastustuskykyisiä niin sanottuja superbakteereja. Asia ilmenee Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa lähes viidennes Euroopassa sairaalaan joutuneista suomalaismatkailijoista kantoi takaisin Suomeen jotakin superbakteeria. Itä-Euroopan maissa matkustaneilla tartunnan riski oli vielä suurempi. Hieman useampi kuin joka neljäs Itä-Euroopassa hoidetuista kantoi superbakteeria.

Tutkijat halusivat kiinnittää huomiota suomalaisten Euroopan-matkoilla saamaan sairaalahoitoon, koska Eurooppaa ei ole perinteisesti pidetty korkean riskin alueena superbakteeritartunnoille.

”Eurooppa on aikaisemmin kuitattu matalan riskin alueena, mitä se toki onkin verrattuna trooppisiin alueisiin”, sanoo infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaan Euroopan-matkustus on mielekäs tutkimuskohde siitäkin syystä, että suomalaiset matkustavat useimmin juuri Euroopassa.

Kantele on mukana Suomen Akatemian tukemassa antibioottiresistenssin huippututkimusyksikössä. Journal of Travel Medicine -tiedelehdessä julkaistu tuore superbakteereja koskeva tutkimus on osa tutkimusyksikön työtä.

Riski pieni ilman sairaalahoitoa

Tutkimuksessa analysoitiin seulontatuloksia lähes 1 800 suomalaiselta, jotka olivat olleet seulontaa edeltävän vuoden aikana sairaalahoidossa Euroopassa. Seulonnat oli tehty vuosina 2010–2019.

Suomessa sairaalahoitoon tulevista ihmisistä seulotaan superbakteerien varalta kaikki, jotka ovat olleet vuoden sisällä sairaalahoidossa ulkomailla.

Kanteleen mukaan tutkimuksessa suomalaisten Euroopan-matkustajien näytteistä nyt paljastuneet superbakteerit ovat hyvin suurella todennäköisyydellä peräisin eurooppalaisista sairaaloista. Tähän viittaavat useat tekijät.

”Suomi on ensinnäkin matalan antibioottiresistenssin maa. Omissa tutkimuksissamme tavallisista suomalaisista kantajia on alle viisi prosenttia”, Kantele kertoo.

”Lisäksi meillä on tutkimustietoa suomalaisista, jotka matkustavat Eurooppaan ilman, että he joutuvat matkallaan sairaalahoitoon. Kertyneen tiedon perusteella riski superbakteerien saamiseen ilman sairaalahoitoa on hyvin pieni.”

On myös jo yleisesti tunnettua tietoa, että sairaaloissa ylipäätään on superbakteereja enemmän kuin muualla. Tämä johtuu tehokkaiden, niin sanottujen laajakirjoisten antibioottien käytöstä sairaaloissa.

Laajakirjoisella antibiootilla tarkoitetaan antibioottia, joka tehoaa moniin erilaisiin bakteereihin. Jos bakteerien vastustuskyky halutaan pitää aisoissa, tulisi Kanteleen mukaan käyttää päinvastoin mahdollisimman kapeakirjoisia antibiootteja.