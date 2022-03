Main ContentPlaceholder

Nokian Renkaiden Jukka Moisio: Yhtiö otti Venäjällä erittäin suuren riskin – ”Jos iso päätös lähteä Venäjältä tehdään, toimintakykymme ei ole kovin vahva”

Toimitusjohtaja kertoo, että Nokian Renkaat etsii uusia tapoja valmistaa renkaita muualla kuin Venäjällä. Vaihtoehtoina ovat joko investointi omaan uuteen tehtaaseen, yhteisyrityksen perustaminen tai yritysosto. ”Maariskin merkitystä tuotannossamme pitää vähentää. Se on opetus, joka on selvä kaikille.” Venäjän mafian kahden taannoisen valtausyrityksen hän katsoo osoittavan, että riski tehtaan menettämisestä on ollut jo silloin olemassa.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio arvioi, että länsimaisten yritysten investointihalut Venäjälle ovat menneet. ”Kaikkien niiden silmissä, jotka ovat olleet tekemisissä Venäjän kanssa ja nähneet siellä mahdollisuuksia ja kiinnostavaa markkinaa, tilanne on muuttunut merkittävästi ja nopeasti.” Moisio arkistokuvassa toukokuussa 2021.