Tasavallan presidentti kertoi Ylen Ykkösaamussa auttaneensa itse ukrainalaisia ”pankkitilin kautta”.

Nato-jäsenyys olisi Suomelle ”riittävin turva”, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö lauantaina aamulla Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa.

”Sen oikeastaan enempää ei kyllä taida olla olemassa”, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan Nato-jäsenyyden suurin hyöty olisi jäsenyyden ennaltaehkäisevä vaikutus. Hän arvelee, että Venäjä ei lähtisi sitä kokeilemaan ja että se säilyy myös Ukrainan sodan jälkeen.

”Minusta se on selvästi suurin tekijä. Toinen tekijä on ehkä imagopuoli, joka vahvistaa kyllä huomattavasti Suomen tilannetta.”

Niinistö katsoo, että jäsenyys lisäisi ”pysyvästi” jännitettä Suomen ja Venäjän rajalla.

”Se on selvä asia.”

Niinistö pitää tärkeänä, että Suomessa päättäjät ja suuri yleisö ymmärtävät, mitä kaikkea mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisen aikana voi tapahtua. Suomessa pitäisi siis etukäteen miettiä, miten Venäjän erilaisiin toimiin pitäisi vastata.

Presidentin mukaan Venäjä voi kohdistaa Suomeen ”ronskinpuoleisiakin” loukkauksia.

”Ja nyt jos ajattelemme, että maailma jakautuu ehkä vähän tiiviimpään, kaksileiriseen asentoon, niin silloin tila niille, jotka eivät kiinteästi leireihin kuulu, saattaa supistua. Tämä on minun käsitykseni”, Niinistö sanoi.

Naton suunnasta on jatkuvasti korostettu, että Naton ovi on Suomelle avoin. Suomessa on kuitenkin oltu huolissaan siitä, että voisiko jokin Naton 30 jäsenmaasta kaataa Suomen mahdollisen hakemuksen.

Niinistö muistutti kuitenkin Yhdysvaltojen merkityksestä Natossa. Natossa Yhdysvallat johtaa mielipiteitä, presidentti huomautti.

Niinistö kommentoi myös Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sen tämän hetkistä vaihetta.

Venäjä ilmoitti perjantaina, että sen hyökkäyksen ensimmäinen vaihe olisi ohi ja että sen tavoitteet ovat itse asiassa Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Donbasin alueessa.

”Ensimmäinen päätelmä on se, että pitääkö tuo ilmoitus paikkansa. Siellähän Mariupolissa edelleen jatkuu tuhotyö ja täytyy muistaa, että Mariupol ei sisälly Donbasin alueeseen”, Niinistö sanoi.

Mariupolissa käydään parhaillaan kiivaita taisteluja, ja Venäjä on systemaattisesti tuhonnut kaupunkia ja tappanut siellä yhä olevia siviilejä.

”Se, mikä minua ainakin mietityttää, on nimenomaan Mariupol ja maakäytävä Krimille, joka on selvästi ollut Venäjän painopiste sotilaallisesti. Kun se ei sisälly Donbasiin, niin lopetetaanko sielläkin toimenpiteet? Epäilen vahvasti, ettei.”

Niinistön mukaan Venäjän suhteen onkin terveellistä säilyttää pikku epäily.

Venäjän joukkojen hyökkäys Ukrainan pohjoisosissa kohti pääkaupunkia Kiovaa on pysähtynyt ja venäläiset ovat jopa joutuneet perääntymään.

”Minun silmiini se näyttää aika suureltakin epäonnistumiselta”, Niinistö sanoi.

Presidentti epäilee, että Venäjän torstainen ilmoitus hyökkäyksen ensimmäisen vaiheen päättymisestä saattaakin olla kotiyleisölle tarkoitettua selittelyä.

”Venäjän viestit ovat olleet nyt pitemmän aikaa vähän sellaisia, että tuppaa käymään päinvastoin, eli kuulimme pitkin vuodenvaihdetta aina helmikuuhun asti vakuutuksia, että ei ole tarkoitus hyökätä. Tässä on taas sen terveen epäilyn paikka. Kun on yksi kokemus, niin sitten sitä epäilyä jatkuu.”

Suomi ilmoitti tällä viikolla, että se lähettää ukrainalaisten pyynnöstä lisää aseellista apua Ukrainaan. Kyseessä on jo toinen Suomen lähettämä aseapupaketti.

Niinistön mukaan myös kolmas aselähetys saattaa tulla kysymykseen.

”Riippuu kovasti tarpeesta ja siitä, mitä siellä sitten alkaa tapahtua, mutta varmasti valmiudet siihen ovat.

Niinistölle tuli myös yleisökysymys siitä, miten hän itse on henkilökohtaisesti auttanut ukrainalaisia.

”Pankkitilin kautta viimeksi eilen”, Niinistö vastasi.

”Olen halunnut vähän tukea niitä suomalaisia, jotka nyt ottavat vastaan väkeä ja myös suoraan Ukrainaa.”