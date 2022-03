Douglas T. Hickeyn nimitys uudeksi Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettilääksi vahvistettiin senaatissa

Helsinki

Yhdysvaltojen senaatti on vahvistanut Douglas T. Hickeyn nimityksen suurlähettilääksi Suomeen. Idahon osavaltiosta kotoisin oleva Hickey on demokraattipuolueen pitkän linjan tukija ja varainkerääjä. Hän on liikemies, jolla on yli 30 vuoden kokemus it-alalla, kerrotaan Valkoisen talon verkkosivuilla.

Presidentti Joe Biden nimitti Hickeyn Helsingin postille jo lokakuussa, mutta senaatin vahvistamisprosessi kestää usein kauan.

Presidentti Barack Obaman aikana Hickey johti Milanon maailmannäyttelyssä Yhdysvaltojen paviljonkia. Tätä nykyä hän on Hickey Gryphon -yhtiön toimitusjohtaja.

Presidentti Donald Trump nimitti Suomen-suurlähettilääksi republikaaneja tukeneen Robert Pencen, joka aloitti tehtävässä vuonna 2018. Presidentin vaihtuessa Pence jätti tehtävänsä.