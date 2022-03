HS-kysely: Nato-jäsenyyttä kannattaa 54 prosenttia suomalaisista, vastustajia noin viidennes

Neljännes suomalaisista ei kertonut kantaansa tuoreessa kyselyssä.

Helsingin Sanomien tuoreen mielipidetiedustelun mukaan 54 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi.

21 prosenttia on jäsenyyttä vastaan ja 25 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä.

Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn aineisto on koottu 18.–23. maaliskuuta.

Natoa kannattavien osuus on nyt suurempi kuin HS:n edellisessä kyselyssä. Tuolloin 48 prosenttia oli Natoon liittymisen kannalla.

Edellinen kysely tehtiin helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa, hiukan sen jälkeen kun Venäjä oli aloittanut täysmittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Viimeksi kysely tehtiin puhelinhaastatteluin, tällä kertaa aineisto koottiin internetpaneelissa. Tulokset eivät tästä syystä ole täysin vertailukelpoisia.

Suomalaisten Nato-kannoissa on tapahtunut historiallinen ja nopea käännös sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Ylen hiljattain julkaisemassa kyselyssä Natoon liittymistä kannatti 62 prosenttia kansalaisista.

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela toteaa, että erot kyselyiden tuloksissa ovat luontevia ja voivat johtua osittain esimerkiksi pienistä eroista kyselyn tekotavoissa.

Hän uskoo, että ennen muuta kyselyn tarkka ajankohta vaikuttaa tuloksiin. Ylen kysely tehtiin 9.–11. maaliskuuta.

”Tämä on sellainen aihe, joka on niin pinnalla, että lyhyellä ajalla tapahtuvat muutokset ja heilahtelut ovat hyvin tyypillisiä”, Nurmela sanoo.

Hän toteaa, että kun Ylen kysely tehtiin, tilanne oli Ukrainassa hyvin kuumassa vaiheessa. Nyt Venäjä on vaikuttanut järjestelevän joukkojaan uudelleen, ja sodankäynnistä tulevat uutiset ovat hiukan erilaisia.

Nurmela muistuttaa myös, että kysymyksen muotoilu vaikuttaa paljon.

Esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuden tuoreessa kyselyssä kysyttiin, tulisiko Suomen liittyä Natoon, jos valtionjohto sitä suosittelisi. Tähän kysymykseen 62 prosenttia vastasi kyllä.

”Kun kysytään, että jos valtionjohto suosittelisi, niin se antaa suuremman prosenttiluvun”, Nurmela sanoo.

Miehet olivat tuoreessa HS:n kyselyssä voimakkaammin Naton kannalla kuin naiset. Miehistä 64 prosenttia katsoi, että Suomen tulisi liittyä järjestön jäseneksi. Naisista näin ajatteli 45 prosenttia.

Ikäryhmistä Nato-myönteisimpiä olivat 60–69-vuotiaat. Enemmistö kaikista 40-vuotta täyttäneistä kannatti Nato-jäsenyyttä.

Sen sijaan 31–39-vuotiaista jäsenyyden kannattajien osuus jäi hieman alle puoleen. Enintään 30-vuotiaissa kannattajia oli vielä vähemmän.

Myös esimerkiksi koulutus ja tulotaso vaikuttavat Nato-kantoihin. Akateemisesti koulutettujen ja suurituloisten keskuudessa kannatus on suurempaa kuin peruskoulutettujen ja pienempituloisten.

”Kyselystä näkyy se, että kyllä Nato-jäsenyys on ennen kaikkea ylemmän keskiluokan hellimä ajatus. Työväestön ja vähemmän koulutetun väestönosan keskuudessa on jonkin verran enemmän niitä, jotka ovat vailla mielipidettä. He eivät ole yhä intomielisiä sen asian kanssa tällä hetkellä”, Nurmela sanoo.

Kun tarkastellaan Nato-kannatusta puoluekannan mukaan, kaikkien muiden paitsi vasemmistoliiton äänestäjien enemmistö haluaa Suomen liittyvän Natoon.

Eniten Nato-myönteisiä on kokoomuksessa. Myös puolueen virallisen kannan mukaan Suomen tulisi liittyä Natoon. Vasemmistoliiton kannattajista Natoon halusi liittyä joka neljäs.

Vasemmistoliittolaisten joukossa on muihin tutkittuihin puolueisiin verrattuna myös selvästi suurempi joukko niitä, jotka eivät osaa sanoa, miten Suomen pitäisi menetellä Nato-kysymyksessä.