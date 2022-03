Tampereen yliopiston Venäjän kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja Olga Nenonen kokosi Aamulehdelle listan Venäjän liberaalin median rippeissä käytettävistä Ukrainan sodan kiertoilmauksista ja bongasi kolme eri trendiä.

Vladimir Putin yrittää Ukrainassa nujertaa puolustustahtoa pommittamalla kaupunkeja raunioiksi ja tähtäämällä siviilikohteisiin. Venäjällä Putin puolestaan yrittää nujertaa kieltä aivan kuin Iso veli George Orwellin Vuonna 1984 -romaanissa.

Venäjällä on kielletty sanat ”sota”, ”hyökkäys” ja ”invaasio”. Niiden tilalla Roskomnadzor – Venäjän viestinnän, tietotekniikan ja joukkotiedotusvälineiden valvontavirasto – määrää käyttämään sanaparia ”sotilaallinen erikoisoperaatio”. Venäjällä on ilmoitettu, että ”väärän” tiedon levittämisestä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan saattaa seurata nyt 15 vuoden vankeustuomio.

Idea sanojen kieltämisestä on kuin suoraan Orwellin romaanista. Tavoitteena on, että kun sanat otetaan kielestä pois ja korvataan uusilla, niiden kuvaamia asioita ei voi enää edes ajatella. 1984:n totalitariassa sota oli määritelty rauhaksi, vapaus orjuudeksi ja tietämättömyys voimaksi.

Samalla valvontaviranomaisesta tulee ajatuspoliisi, joka 1984:ssä valvoo kansaa ”teleruudun” kautta ja pumppaa ruudun kautta samalla kansalle katkeamatonta propagandaa. Venäjällä sama tapahtuu nyt valtionmedian hegemonian ja Roskomnadzorin valvontatoimien kautta.

Vuonna 1984 -romaani julkaistiin vuonna 1949, alkavan kylmän sodan ensitahdeilla. Se onnistuu yhä tiivistämään myös Vladimir Putinin mitä ilmeisimmin tavoitteleman maailmankuvan. Romaanissa korkea puoluevirkailija toteaa kirjan päähenkilölle: ”Jos haluat kuvan tulevaisuudesta, voit kuvitella saappaan, joka polkee ikuisesti ihmiskasvoja.”

Taipumaton

Toivoa kuitenkin on, sillä kielen nujertaminen on äärimmäisen vaikeaa, kovimmaltakin totalitarialta. Sen osoittavat yhä toimivat Venäjän liberaalin median rippeet.

Tampereen yliopiston Venäjän kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja Olga Nenonen poimi viikon ajalta kolme selvää trendiä venäläisessä liberaalina pidetyssä mediassa ja kokosi Aamulehdelle hätkähdyttäviä otteita kiellettyjen sanojen kiertämisestä.

1. trendi: korostaminen

Ensimmäistä trendiä edustaa hyvin riippumattomana mediana yhä pidettävä Meduza. Sitä johdetaan Latvian Riikasta, mutta sen jutut kirjoitetaan enimmäkseen vielä Venäjällä.

”Meduza ei ole muuttanut tyyliään lainkaan. Se jatkaa kiellettyjen sanojen käyttöä ja vielä korostaa ja lihavoi niitä tekstissään. Meduza myös kirjoittaa etusivullaan, että vaikka heidät on blokattu, he olivat valmiita siihen ja jatkavat työtään kuten ennenkin”, Nenonen kertoo.

Mitä? Meduza Meduzaa johdetaan Latvian Riikasta. Suurin osa sisällöstä kirjoitetaan Venäjällä, Venäjää koskevista aiheista ja venäläiselle yleisölle. Meduza on yksi niistä tiedotusvälineistä, jotka Venäjän oikeusministeriö on luokitellut "ulkomaisiksi agenteiksi". Meduza on blokattu Venäjällä. Uutissivusto ilmoitti, että tämä oli odotettua, se oli valmistautunut tilanteeseen ja jatkaa toimintansa. Ukrainan sotaan liittyviä asioita kutsutaan omalla nimellään, kaikki kielletyt sanat nostetaan esille, usein lihavoituna.

2. trendi: alistuminen

Vastakkaista trendiä edustaa ennen Ukrainan sotaa riippumattomana mediana pidetty Fontanka. Se tuntuu alistuneen uuteen sensuurilakiin ja levittävän Putinin propagandaa vain häivähtävän pienellä viilauksella.

”Fontanka ei juurikaan kirjoita sodasta. Perjantaina löysin sieltä vain yhden sotajutun. Sen mukaan ’taistelussa Mariupolissa on 90 prosenttia Luhanskin tasavallan alueesta vapautettu’.”

Mitä? Fontanka Sotauutiset on upotettu syvälle muiden joukkoon. Päähuomio muissa aiheissa. 18.3. Puolustusministeriö kertoi taisteluista Mariupolissa ja että ”90 prosenttia Luhanskin kansantasavallan alueesta on vapautettu” (venäjäksi: Минобороны заявило о боях в Мариуполе и об освобождении 90% территории ЛНР). Käytetyt ilmaisut: Sotilaallinen operaatio (военная операция), sotilaalliset toimet (военные действия), Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti (российско-украинский конфликт), tilanne Ukrainassa (ситуациия на Украине), sotilaallinen konflikti (военный конфликт).

3. trendi: hirtehinen suhtautuminen

Kolmatta ja ehkä hirtehisintä trendiä edustaa Venäjän tunnetuin riippumaton media Novaja Gazeta, joka ainakin vielä Nenosen haastattelua tehdessä oli toiminnassa.

Novaja Gazeta käyttää sodasta uuden lain mukaista termiä ”sotilaallinen erikoisoperaatio”, mutta ympäröi termin tekstissään usein lainausmerkeillä. Lisäksi käytössä ovat termit ”Venäjän kampanja Ukrainassa” ja ”Venäjän sotilaiden toimet Ukrainassa”. Tämä on vasta lämmittelyä.

Novaja Gazeta käyttää lauseissaan myös kolmea pistettä ja tyhjiä sana-aukkoja sekä niitä selittäviä sulkulausekkeita ilmaisuvoimaisesti: ”Viimeisten tietojen mukaan johtuen... (sana kielletty Venäjän federaatiossa) Ukrainaan...”

Novaja Gazetan jutun lauseista löytyy myös muotoiluja tyyliin ”v:llä alkava sana, jonka Roskomnadzor on kieltänyt”. V:llä alkava sana tarkoittaa sanaa ”voina” eli sota.

”Yhdestä Novaja Gazetan jutusta poimin myös tällaisen virkkeen toimittajalta: Elämäni aikana on tapahtunut seitsemän erikoisoperaatiota, joihin joukkomme osallistuivat: Afganistan, ensimmäinen Tsetsenia, toinen Tsetsenia, Georgia, Syyria, Ukraina 2014 ja Ukraina 2022”, Nenonen sanoo.

Novaja Gazeta julkaisi painetun lehden etusivullaan myös kuvan tv-toimittaja Marina Ovsjannikovasta sodan vastaisen kyltin kanssa uutislähetyksessä. Kuvan vuoksi lehteä ei ollut myynnissä suurimmassa osassa Venäjän lehtikioskeja. Novaja Gazeta kehotti nettilehdessään lukijoita ostamaan painetun lehden suoraan toimituksesta.

Nenonen nostaa esiin myös Novaja Gazetan julkaiseman artikkelin venäläisestä rock-musiikista, joka perinteisesti on ollut hyvin pasifistista. Artikkelissa ihmetellään, miksi rock-artistit ovat nyt hiljaa ja nostetaan esiin heidän aiempia sodanvastaisia laulujaan, nyt uuden lain mukaan nimettyinä.

Tuloksena on hirtehisiä laulunnimiä: Emme tarvitse mitään vitun erikoisoperaatiota, Satavuotinen erikoisoperaatio, Lopettakaa erikoisoperaatio.

Huipentumana klassisen biisin uudelleen nimeämisenä on Viktor Tsoin laulu Maan ja taivaan välillä on sota. Novaja Gazetan jutussa se kirjoitetaan nyt muodossa Maan ja taivaan välillä on erikoisoperaatio.

”Tämä on äärimmäisen rohkeata. Minua jännittää joka päivä, saanko vielä Novaja Gazetan netistä auki vaiko en. He itse kirjoittivat jokin aika sitten, että ei meillä varmaan enää montaa päivää jäljellä ole”, Nenonen sanoo.