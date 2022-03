Venäjän presidentti haaveili Pyhän Venäjän yhdistämisestä, mutta päätyy historian roskatynnyriin.

Länsimaissa ihmetellään yhä kolme viikkoa Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mitä Venäjän ja sen valtiojohdon päässä mahtaa liikkua.

Suomen, EU:n ja koko läntisen maailman näkökulmasta hyökkäys naapurimaahan ilman ilman mitään järkiperäisiä syitä on paitsi törkeä ja julma, myös järjetön ja epälooginen.

Presidentti Vladimir Putinin ajatuksenjuoksun arvioiminen on väistämättä osittain arvailua, mutta jos perehtyy Putiniin viime vuosikymmenten ajan vaikuttaneiden poliitikkojen ja filosofien ajatteluun ja aatemaailmaan, sumea logiikka Venäjän laajentumispyrkimyksistä alkaa avautua.

Aleksander Dugin. Tämä nimi ei paljon sano monellekaan suomalaiselle, mutta kaikesta päätellen hän on yksi niistä henkilöistä, jolla on ollut merkittävä vaikutus Putinin ideologiaan.

Sosiologi Dugin on työskennellyt Moskovan valtionyliopiston professorina ja ollut yksi kuuluvimpia venäläisen ultranationalismin kannattajia. Hän on ajanut jo kahden vuosikymmenen ajan sinnikkäästi Venäjän imperiumin palauttamista. Duginin keskeisenä teesinä on ollut ajatus, että Yhdysvallat yrittää nujertaa ja kutistaa Venäjän. Putinin puheista kuulee saman kaiun. Samaan retoriikkaan liittyy ydinaseilla uhittelu.

Putinin ajattelua on hallinnut ajatus jonkinlaisesta Euraasian unionista ja pyrkimys slaavien yhdistämiseen. Venäjä haluaa hallita omien kansalaistensa lisäksi myös Valko-Venäjää, Ukrainaa ja muita entisiä neuvostotasavaltoja. Ideologiassa on vallan tavoittelun lisäksi turvallisuuspolitiikkaa, etupiiriajattelua, mutta myös taloudellista yhteistyötä. Itsevaltaiset tai korruptoituneet Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan ovat kohtalaisen helposti ohjailtavia, samoin Valko-Venäjä. Ukraina lähti omille teilleen kohti länttä ja sai tuntea sen nyt nahoissaan. Samoin Putin kohteli Georgiaa 14 vuotta sitten käydyssä lyhyessä sodassa.

Tämän logiikan valossa Suomi ei kuuluisi Putinin vallantavoittelun etupiiriin, sillä Putinin ajattelun mukaan Suomi on jo osa länttä. Venäjä ei siis tavoittele tsaarinajan Venäjän palauttamista Neuvostoliitosta puhumattakaan vaan Pyhän Venäjän yhdistämistä. Siksi Ukrainan jälkeen Putinin uhan alla olisi seuraavaksi vanha Bessarabia eli nykyinen Moldovan ja Ukrainan välinen alue.

Putin on kuin 1700-luvulla Venäjää 34 vuoden ajan hallinnut Katariina Suuri, joka hänkin valtasi Krimin ja laajensi Venäjän keisarikuntaa.

Putin haluaa Venäjän historiassa Katariina Suuren, Iivana Julman, Pietari Suuren ja Stalinin rinnalle, mutta päätyy viemään kansansa perikatoon ja päätyy itse historian roskatynnyriin.