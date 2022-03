Main ContentPlaceholder

Nämä joukot puolustavat Pirkanmaata, jos sota syttyisi – Ylikersantti Vilhartti Hanhilahti, 33, on kuullut lähipiiriltään saman huolestuneen kysymyksen jo monta kertaa

Vilhartti Hanhilahti on yksi niistä, jotka puolustavat Pirkanmaata sotatilanteessa. Maakuntakomppaniat ovat paikallisjoukkojen taisteleva ydin. Ukrainan sota on kasvattanut kiinnostusta joukkoja kohtaan. Hanhilahti sanoo, että tilanne on vakavoittanut harjoittelua. Jutun lopusta löydät ohjeet, miten reserviläinen voi selvittää oman sodan ajan sijoituksensa Pirkanmaalla.

Vilhartti Hanhilahti on sotilasarvoltaan ylikersantti. Hän suoritti asepalveluksen Parolan panssarijääkärikomppaniassa vuosina 2007–2008. Maakuntakomppaniassa hän on ollut mukana vuodesta 2015.

Aamulehti Tamperelaisen Vilhartti Hanhilahden lähipiirissä on esitetty sama huolestunut kysymys useampaan kertaan viime viikkoina. Onko kutsu kertausharjoituksiin tullut juuri nyt? Hanhilahti on mukana Pirkanmaan paikallisjoukoissa, joiden tehtävä on puolustaa maakuntaa, jos sota syttyy.