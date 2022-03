Puolustusministeri Kaikkonen Washingtonin-vierailullaan: Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen Suomelle tärkeää

Puolustusministerin mukaan tiivistyvä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa voi tarkoittaa esimerkiksi puolustusmateriaaliin liittyvää huoltovarmuutta.

Washington

Yhdysvalloissa työvierailulla oleva puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kuvailee tapaamisen yhdysvaltalaiskollegansa Lloyd Austinin kanssa olleen hyvä ja rakentava.

Sotilasliitto Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen on Suomelle tärkeää, Kaikkonen sanoi lehdistötilaisuudessa tapaamisen jälkeen. Puolustusministeri Austin vakuutti näin olevan, hän sanoi.

Nato-jäsenyyden hakemiselle ei Kaikkosen mukaan ole juuri nyt oikea hetki Ukrainan tilanteen vuoksi. Natokin keskittyy Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin käsittelyyn, hän arvioi myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.

– Tuntuu siltä, että Naton päässä ajatus on sen kaltainen, että nyt päällimmäisenä ymmärrettävästi ja perustellusti on se, miten tämä Ukrainan sota saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi ja ehkä jokin neuvotteluprosessi käyntiin. Varmaankaan juuri nyt sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki. Keskustelut ovat vasta käynnissä ja puolueetkin pohtivat omia asetelmiaan, Kaikkonen sanoi Suomen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun viitaten.

Niinistö ja Biden pohjustivat

Kaikkosen ja Austinin tapaaminen oli jatkoa presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin aloittamalle keskustelulle puolustusyhteistyön tiivistämiseksi.

Kaikkosen mukaan kyseisessä prosessissa otettiin tänään askel eteenpäin, ja yhteistyön syventämiselle on vahva selkänoja sekä Valkoisesta talosta että Pentagonista.

Puolustusministeri sanoi, että yhdessä Austinin kanssa he pystyivät kartoittamaan joukon asioita, joita voidaan lähteä syventämään.

– Hieman myöhemmin uskon, että meillä on tältä rintamalta kerrottavaa. Pohjat on nyt luotu, sitten kääritään hihat ja lähdetään töihin.

Seuraavaksi edessä on puolustusministerin mukaan ripeä virkavalmistelu syvemmän yhteistyön konkretisoimiseksi.

– Työ on vasta alkuvaiheessa, mutta sovimme askelmerkeistä, miten tästä eteenpäin mennään ja hieman myöhemmässä vaiheessa voi sitten olla tarkempaa kerrottavaa. Kovin paljon yksityiskohtia ei vielä tässä vaiheessa ole, mutta meillä on nyt selvä poliittinen tuki ja selvä poliittinen suunta, millä yhteistyötä lähdetään viemään eteenpäin.

Ruotsi on vahva kumppani

Suomen ja Yhdysvaltain välisen yhteistyön lisäksi Kaikkonen kertoi ottaneensa esille myös kolmenvälisen yhteistyön Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen välillä.

– Käymme myös läpi etenemistä tuolla rintamalla. Ruotsi on meille tärkeä ja läheinen kumppanimaa, meillä on keskinäistä yhteistyötä, mutta on myös tärkeää, että kolmenvälinen yhteistyö etenee. Mahdollisesti muukin pohjoismainen yhteistyö yhdessä Yhdysvaltain kanssa.

Puolustusyhteistyön eteneminen Yhdysvaltojen kanssa tarkoittaa puolustusministeri Kaikkosen mukaan sitä, että seuraavaksi asiaan tarttuvat virkamiehet ja puolustuksen asiantuntijat kotimaassa ja Yhdysvalloissa.

– (He) katsovat eri sektoreita, missä voimme yhteistyötämme tiivistää ja millä tavalla. Voi olla puolustusmateriaaliin liittyvää huoltovarmuutta, kollega Austin mainitsi avaussanoissaan avaruuden – se on esimerkki siitä, missä pienen maan on tärkeäkin tehdä yhteistyötä ja voimme varmasti siitä hyötyä.

Ministeritapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kaikkonen muistutti, että Euroopan turvallisuusjärjestys on muuttunut Ukrainan sodan myötä, mikä vaatii myös suomalaisen puolustuspolitiikan uudelleenarviointia. Keskustelu tästä on Kaikkosen mukaan jo käynnissä.