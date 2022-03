Ei ole kohtuullista vaatia, että passin uusiakseen pitää jonottaa tuntikausia.

Toistuva tarina tuttavapiiristä: ihmiset metsästävät vapaita aikoja vanhentuneiden passien uusintaan eri puolilta maakuntaa. Tampereelta ajanvarauksen onnistuminen asian hoitamista varten on tuuripeliä, sillä kaikki ajat ovat lähes koko ajan loppuun varattuja viikoiksi eteenpäin. Luovat ratkaisut ovat siis käytössä. Joku autoilee Valkeakoskelle, toinen pyrkii Kangasalle. Mutta eipä niistäkään kikoista enää ole aina apua. Todellisuudessa hallintoalamaisen ainoa vaihtoehto on mennä jonottamaan poliisiasemalle ja toivoa, että oma vuoro osuu kohdalle. Odotusajat venyvät helposti tunteihin.

Poliisin lupapalveluiden ruuhka on ollut sietämätön jo kuukausia, mutta viimeisen parin viikon aikana se on pahentunut entisestään. Viime päivinä Tampereen pääpoliisiasemalla on nähty ennätyksellisiä jonoja. Ongelmia perustellaan koronaepidemian aikana vanhentuneilla passeilla, joita ihmiset nyt uusivat. Lisäksi on helppo arvata, että moni haluaa huolehtia passiasiansa kuntoon myös epävarmuutta herättävän Venäjän toiminnan vuoksi. Passi on myös monelle ainoa virallinen henkilötodistus, jota tarvitaan esimerkiksi tiettyjen pankkiasioiden hoidossa.

Kysymys kuuluu, miksei poliisi ole hoitanut asiaa asianmukaisesti kuntoon. Ongelmat ovat jatkuneet kohtuuttoman pitkään. Sisä-Suomen poliisi kertoi esimerkiksi keskiviikkona avanneensa 20–25 uutta aikaa. Jokainen jonot nähnyt ymmärtää, ettei se riitä.

Digipalveluita kun hehkutetaan, minulla olisi ehdotus poliisille. Oletan, että viranomainen tietää, koska kenenkin passi erääntyy. Kovin kätevää olisi hieman aiemmin viestiä passinomistajalle sähköisesti ja ehdottaa tilanteen mukaan joko uusimaan passin verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti tarjota aikaa lupapalveluun. Ei pitäisi olla mahdotonta.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.