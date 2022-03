Suomen pitää nyt imeä kaikki oppi Venäjästä – vastassa voi olla päivä, jolloin se tieto on korvaamattoman arvokasta

Näiden viikkojen aikana voimme oppia paljon Venäjän varustetasosta, taktiikasta, venäläissotilaiden moraalista ja ennen kaikkea näiden puutteista, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen.

Aamulehti

Nyt, kun diktaattori Vladimir Putinin Venäjä on riisunut naamionsa ja paljastanut todelliset kasvonsa, Suomen pitää kylmänviileästi hyödyntää tilanne ja ottaa talteen kaikki oppi ja tieto, mitä Ukrainaan hyökkäämisestä on saatavissa.

Vaikka Suomen ja suomalaisten päähuomio on nyt Ukrainan hädässä ja ukrainalaisten auttamisessa, valtio- ja sotilasjohtomme täytyy kyetä katsomaan tämänhetkisen sodan taakse, vaikka emme vielä tiedä, mihin Venäjän hyökkäys lopulta johtaa.

Valtiojohtomme on jo reagoinut nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Suomen turvallisuuspoliittisen aseman uudelleenarviointi on alkanut, kontaktit Ruotsiin, Natoon ja Yhdysvaltoihin on päivitetty nopeasti. Hyvä.

Toki Suomi on jo vuosikymmenten ajan pitänyt huolta puolustuskyvystään ja kohentanut sitä koko ajan, joten mitenkään valmistautumattomia emme ole olleet. Hyvä sekin.

Oletan silti, ettei puolustusvoimillamme ja sotilastiedustelullamme todennäköisesti ollut aiemmin näin tarkkaa kuvaa Venäjän armeijan käytännön iskukyvystä ja vahvuudesta ennen kuin se hyökkäsi Ukrainaan.

Näiden päivien ja viikkojen aikana voimme oppia paljon Venäjän sodanjohdosta, varustetasosta, taktisesta osaamisesta, huollosta, taktiikasta, venäläissotilaiden moraalista ja ennen kaikkea näiden puutteista. Toki yhtä lailla Putinin hallinnon puheista, valheista ja mahdollisesta bluffaamisesta.

On kyynistä ja ennenaikaista ajatella, että Venäjä uhkaisi lähitulevaisuudessa Suomea, mutta olisi naiivia olla tässä tilanteessa varustautumatta siihen.

En voi olla ajattelematta, että olisi ollut täysin mahdollista, että Venäjä olisi paljastanut korttinsa vasta tulevaisuudessa, jossain Itämeren ympäristössä puhkeavassa kriisissä. Jos aggression kohteena olisi silloin jostain syystä ollut Suomi, olisimme huomattavasti huonommin valmistautuneita kuin nyt käynnissä olevan Ukrainan sodan jälkeen.

Siksi Suomen on nyt kaikilla puolustautumisen tasoilla turvallisuuspolitiikasta asehankintoihin ja energiaomavaraisuudesta maanpuolustustahtoon asti varustauduttava vielä nykyistä paremmin siihen, että jonakin päivänä voi olla meidän vuoromme kohdata vihollinen. Siinä tilanteessa nyt hankittava tieto on korvaamattoman arvokasta.

On silti hyvin surullista, että Ukrainan pitää kärsiä ennen kuin me avasimme silmämme.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.