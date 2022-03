Putin perustelee Ukrainan sotaa ällistyttävällä hölynpölyllä – käyttää nyt tuttua keinoa Jugoslaviasta: ”Se upposi ihmisiin kuin häkä”

Koko maailmaa järkyttäneen hyökkäyksen taustalla on Putinin harhainen käsitys. Tampereen yliopiston historian emeritusprofessori Pertti Haapala selittää, mihin tällaisen ajattelun vetovoima perustuu. ”Samanlaisia tekstejä tuli Hitleriltä.”

Tilaajille

Aamulehti

Vladimir Putin aloitti hyökkäysvalmistelujensa kiihdyttämisen Ukrainaan viime heinäkuussa julkaisemalla pitkän esseen. Tai ehkä essee on väärä sana. Putinin teksti on enemmänkin koulupoikamainen pitkä ainekirjoitus. Sisäisesti se on kyllä koherentti ja monelle lukijalle ehkä looginen, kenties uskottavakin.