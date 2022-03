Päivä 13: Venäjä on luvannut tulitauon alkavan tänään, tykistötuli on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Harkovassa – Aamulehti seuraa

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä tiistaina 8. maaliskuuta 2022.

Aamulehti

Venäjän ja Ukraina pitivät kolmannet neuvottelunsa Valko-Venäjällä maanantai-iltapäivällä.

Ukrainalaisneuvottelijan mukaan neuvotteluissa edistyttiin vain hieman siviilien evakuoinnin osalta. Venäjä ei tyytynyt neuvottelujen lopputulokseen.

Neljännet neuvottelut järjestetään todennäköisesti pian.

Euroopan maat harkitsevat pakotteita venäläiselle tuontienenergialle.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR päivitti maanantaina arviotaan Ukrainan sodan siviiliuhrien määrästä. OHCHR:n mukaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi oli maanantaihin mennessä kuollut ainakin 406 ja haavoittunut 801 siviiliä.

8.3.

Venäjä luvannut tulitauon kello yhdeksältä

Kello 6.06: Venäjä sanoo pitävänsä tulitauon ja avaavansa humanitaariset käytävät tiistaina, uutisoi CNN.

Tulitauon on määrä alkaa aamulla kello kymmeneltä Moskovan aikaa eli yhdeksältä Suomen ja Kiovan aikaa.

Tulitauon on tarkoitus sallia kansalaisten evakuoinnin Kiovasta, Harkovasta, Tshernihivistä, Sumysta ja Mariupolista.

Humanitaaristen käytävien avaamisesta oli sovittu jo maanantaiksi, mutta Venäjän pommitukset estivät niiden onnistumisen.

Ukrainan presidentti Zelenskyi kertoi maanantai-illan puheessaan, että Venäjä oli jopa miinoittanut teitä, joiden kautta oli tarkoitus kuljettaa ruokaa ja lääkkeitä Mariupoliin.

IAEA: Tykistötuli on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Harkovassa

Kello 6.03: Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo saaneensa raportteja tykistötulesta, joka on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa. Venäjä on piirittänyt kaupunkia.

IAEA:n mukaan hyökkäys tapahtui sunnuntaina.

Järjestö kertoo, että alueella ei ole havaittu nousua säteilytasoissa. IAEA sanoo, että laitoksen radioaktiivisen aineen varastot ovat erittäin vähäiset.

Laitos on osa Harkovan fysiikan ja teknologian instituuttia, joka on päätynyt salaliittoteorioiden ja Venäjän median perusteettomien väitteiden keskipisteeseen. On väitetty perusteettomasti, että Ukraina kehittäisi jonkinlaista ydinasetta.

Putin sanoo, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä Ukrainaan

Kello 6.01: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä taistelemaan Ukrainaan.

Televisioidussa puheessaan Putin lupasi, että Venäjä saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa pelkkien ammattisotilaiden avulla.

”Varusmiehet eivät osallistu eivätkä jatkossakaan osallistu taisteluihin. Myöskään lisää reserviläisiä ei värvätä”, Putin sanoi.

”Tavoitteitamme toteuttavat vain ammattisotilaat. Olen varma, että he varmistavat turvallisuuden ja rauhan venäläisille tehokkaalla tavalla.”

Korkea-arvoinen Yhdysvaltain puolustushallinnon virkamies kertoi maanantaina, että Venäjä on nyt siirtänyt Ukrainaan lähes kaiken siitä sotavoimasta, jonka se oli kerännyt maan rajojen läheisyyteen ennen toissaviikkoista hyökkäystään.

Viime päivinä on spekuloitu, että Putinin täytyy pian määrätä lisää sotilaita Ukrainaan, koska Venäjän asevoimien eteneminen on ollut hitaampaa kuin Kreml oletti.

Ukrainan puolustusministeriö väittää surmanneensa korkea-arvoisen venäläisupseerin taistelussa Harkovassa

Kello 6.01: Ukrainan puolustusministeriö väittää surmanneensa Venäjän asevoimien kenraalimajuri Vitali Gerasimovin taistelussa Harkovassa. Asiasta kertovat muun muassa ukrainalainen uutistoimisto Unian ja brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Tutkivan journalismin sivusto Bellingcatin toimittaja Hristo Grozev kertoi Twitterissä saaneensa tiedolle varmistuksen venäläislähteestä.

Uutistoimisto Unianin arvion mukaan Gerasimov saattaa olla korkea-arvoisin taistelussa kuollut Venäjän upseeri 24. helmikuuta alkaneen hyökkäyksen aikana. Unianin mukaan kenraalimajuri johtaa yleensä vahvuudeltaan noin 15 000 sotilaasta koostuvaa joukkoa.

The Guardianin mukaan Gerasimovin uskotaan olleen Venäjän maavoimien 41. armeijan varakomentaja.

Aiemmin Ukrainan puolustusministeriö kertoi Ukrainan tarkkampujien surmanneen samaisen armeijan toisena varakomentajana toimineen kenraalimajuri Andrej Suhovetskijn taisteluissa Mariupolissa 28. helmikuuta. Suhovetskijn kuolema on vahvistettu myös Venäjän puolelta.

Zelenskyi julkaisi videon työhuoneestaan ensimmäistä kertaa sitten Venäjän hyökkäyksen alun

Kello 6.01: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi myöhään maanantaina videon kansliansa työhuoneesta Kiovassa.

"Kiovassa on ilta, kanslia maanantai-iltana. Tiedättehän, olemme sanoneet, että maanantai on vaikea päivä. Maassa on sota, joten jokainen päivä on maanantai", Zelenskyi sanoo videon aluksi siirtyessään työhuoneensa ikkunalta työpöytänsä ääreen pitämään puhetta.

Uutiskanava CNN:n ja sanomalehti The Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän 12 päivää sitten aloittaman hyökkäyksen aikana, kun Zelenskyi nähdään työhuoneessaan.

Videollaan Zelenskyi vakuutteli ukrainalaisille pysyvänsä maassa, tapahtui mitä tahansa.

"Sanon nyt yhden asian: Minä pysyn täällä. Pysyn Kiovassa, Bankova-kadulla. Minä en ole piilossa, enkä pelkää ketään", Zelenskyi sanoi Ukrainan presidentinkanslian puheesta julkaiseman englanninkielisen käännöksen mukaan.

Puheessaan Zelenskyi syytti Venäjän joukkoja siviilien evakuoimisen estämisestä humanitaarisia käytäviä pitkin.

"Sopimus humanitaarisista käytävistä oli. Toimiko se? Sen [käytävän] sijasta paikalla oli venäläisiä panssarivaunuja. venäläisiä raketinheittimiä ja venäläisiä miinoja", Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän joukot olivat miinoittaneet tien, jotka oli valittu ruoan ja lääkkeiden tuomiseksi piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin Etelä-Ukrainassa.

Myös kansainvälisen punaisen ristin komitean johtaja Dominik Stillhart kertoi maanantaina BBC:n radio 4:n Today-ohjelmalle, että osa suunnitelluista evakuointikäytävistä ukrainalaiskaupunki Mariupolista oli miinoitettu.