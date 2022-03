Näin Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi viikonlopun käänteitä: Suomen sotilaallinen asema ei ole muuttunut

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Suomesta ei ole tullut sotilaallisesti liittoutunutta maata ja Suomi ei ole saamassa Major non-Nato Ally -asemaa suhteessa Yhdysvaltoihin. Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen väliset sidokset ovat kuitenkin lujittuneet.

Aamulehti

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toteaa Aamulehdelle lauantai-iltana, että Suomen sotilaallinen asema ei muuttunut presidentti Sauli Niinistön ja presidentti Joe Bidenin tämän viikon tapaamisessa.

”Suomesta ei tule sotilaallisesti liittoutunutta maata yhdellä Washingtonin-vierailulla”, Aaltola sanoo.

Suomessa on keskusteltu siitä, myöntäisikö Yhdysvallat Suomelle Major non-Nato Ally (MNNA) -aseman. Asema viittaa suhteeseen, joka Yhdysvalloilla on joidenkin puolustusliittoon kuulumattomien, mutta sen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevien maiden kanssa. Näihin maihin kuuluu muun muassa Australia. Tämä Major non-Nato ally on Yhdysvaltojen läheisille liittolaisille myöntämä asema, joka ei kuitenkaan sisällä Naton turvatakuita.

Asema pitää sisällään muita etuja muun muassa puolustustarvikkeista käytävään kauppaan ja turvallisuusyhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan maalla on tällä hetkellä MNNA-sopimus 17 valtion kanssa.

Lue lisää: Lähteet STT:lle: Varmuus ja nopeus puolustusmateriaalien saamiseksi ovat yksi keskeinen tavoite Suomen viime päivien tapaamisissa

Aaltolan mukaan presidenttien tapaamisessa ei sovittu Suomen MNNA-asemasta.

”Se on harhaanjohtava termi. Sellaista askelta ei otettu.”

Sen sijaan Niinistön ja Bidenin tapaamisessa ja sen aikana otetussa puhelussa Ruotsin pääministerille otettiin askel Yhdysvaltojen, Suomen ja Ruotsin välisen puolustussopimuksen solmimiseen.

Suomen ja Ruotsin sotilaallinen asema ei ole muuttunut, mutta maiden välisiä sidoksia on lujitettu.

”Turvatakuita ei ole, mutta konfliktitilanteessa sotilaallinen huoltovarmuus olisi tärkeä. Nyt sotilaallinen huoltovarmuus on taattu, ja saamme Yhdysvalloilta tiedustelutietoja.”

Huoltovarmuus tarkoittaa tässä sitä, että Yhdysvallat voi toimittaa sellaisia asejärjestelmiä, joita he ovat aikaisemminkin toimittaneet.