Entinen puolustusministeri ihmettelee Kaikkosen ulostuloa jalkaväkimiinoista: "Miksi hän nyt kampittaa?”

Jussi Niinistön mukaan jalkaväkimiinojen korvaavista järjestelmistä iso osa olisi hankittu joka tapauksessa.

Viime hallituskauden puolustusministeri, historian tutkija ja nykyisin Kannuksen kaupunginjohtajana työskentelevä Jussi Niinistö ihmettelee puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) lauantaisia lausuntoja koskien Ottawan sopimuksen miinakieltoa.

Ylen Ykkösaamussa lauantaina vieraillut Kaikkonen totesi, että korvaavilla järjestelmillä on saatu vähintään sama suorituskyky kuin vanhoilla jalkaväkimiinoilla ellei hieman parempikin.

Kun Suomi päätti silloisen presidentti Tarja Halosen kaudella kieltää jalkaväkimiinat, samalla sovittiin, että korvaaviin järjestelmiin panostetaan yli 200 miljoonaa euroa. Kaikkonen sanoi, että hän on konsultoinut puolustusvoimien johtoa miinakysymyksessä. Hän oli kysynyt puolustusvoimien johdolta sitä, miten siellä asia nähdään.

”Vastaukseksi sain, ettei ole tarvetta. Meillä on hankittu muuntyyppisiä miinoja, on tehty modernisointia ja taistelutavatkin ovat vähän erilaisempia. Kaipuuta ei siellä ole”, Kaikkonen luonnehti.

Kävelläänkö yli?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut kantaa miinojen puolesta. Hän totesi alkuviikosta, että kyllä miinoille käyttöä on, ja että niitä on hyvä olla varastossa.

Presidentti ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa Ottawan sopimukseen.

”Ihmetyttää tämä Kaikkosen ulostulo. Presidentti ylipäällikkönä on linjannut miinoista, pääministeri Sanna Marin (sd.) on ilmoittanut, että miinakysymys on käsittelyssä suhtautuen siihen avoimin mielin. Miksi Kaikkonen nyt kampittaa”, Niinistö kysyy.

Niinistön mukaan puolustusvoimissa ei kukaan vastusta jalkaväkimiinojen palauttamista.

”On eri asia, mitä virallisesti sieltä pitää sanoa. Siellä noudatetaan sitä ulkopoliittista linjaa, mikä kulloinkin on voimassa.”

Olisi korvattu muutenkin

Jussi Niinistö jatkaa, ettei kai kukaan tosissaan väitä, että jalkaväkimiinojen suorituskyky olisi korvattu.

”Kun hanketta aikoinaan valmisteltiin ja selviteltiin, mitä prosessi tarkoittaa, jo silloin todettiin, ettei täysi korvaaminen olisi edes mahdollista.”

Sittemmin puolustusvoimat teki useita korvaavia hankintoja, mutta useat niistä olivat Niinistön mukaan sellaisia, joita olisi tehty joka tapauksessa.

”Kyllä, hankittiin korvaavia järjestelmiä, kuten lennokkeja ja sensorilaitteita, joilla voidaan suojata panssarimiinoitusta, mutta ne ovat turhia härpäkkeitä, sillä jalkaväkimiinat ovat tehokkaampia.”

Edelleen ostoslistalla olivat raskaat raketinheittimet, mutta niitäkin olisi ex-ministerin mukaan hankittu varmasti muutenkin samoin kuin pimeänäkölaitteita.

”Sanoisin, että Kaikkonen erehtyy täysin.”

Yli kymmenen vuotta sitten

Suomi liittyi Ottawan jalkaväkimiinat eli henkilömiinat kieltävään sopimukseen vuonna 2011. Halosen rinnalla sopimusta ajoivat eri rauhanjärjestöt.

Parhaillaan on menossa kansalaisaloite jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron hyväksymisestä. Aloite on kerännyt paljon kannatusta.