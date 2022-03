Äkkilähtö rapakon taakse: Niinistön ja Bidenin tapaaminen on suuri mysteeri

Presidentti Sauli Niinistö matka Yhdysvaltoihin herättää kysymyksiä, kirjoittaa Anita Simola analyysissään.

Aamulehti

Torstaina alkuiltapäivästä sähköpostiin kilahti postia tasavallan presidentin kansliasta. On sitä kilahtanut ennenkin, mutta tämä posti herätti poikkeuksellista mielenkiintoa.

Siinä kerrottiin presidentti Sauli Niinistön tekevän työvierailun Yhdysvaltoihin Washingtoniin, jossa Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentti Joseph Bidenin.

Hämmennystä herätti matkan ajankohta. Tapaaminen on huomenna perjantaina. Mistä tämä äkkilähtö johtuu, monet kysyvät oikeutetusti.

Osviittaa löytynee keskiviikon tapahtumista. Silloin presidentti tapasi puolueiden puheenjohtajat, eduskunnan puheenjohtajistoa sekä ulko- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat.

Tasavallan presidentin kanslian aiemmin lähettämässä tiedotteessa kerrottiin, että tämä ryhmä kävi yhdessä puolustusvoimain komentajan kanssa vakavan keskustelun Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Keskusteluissa olivat myös sodan vaikutukset Suomen turvallisuuteen ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

”Turvallisuusympäristömme on nyt nopeassa ja rajussa muutoksessa. Ymmärrän hyvin suomalaisten tunteman huolen ja tarpeen reagoida tilanteeseen. Akuutin kriisin keskellä on kuitenkin erityisen tärkeää pitää pää kylmänä ja arvioida jo tapahtuneiden ja mahdollisesti tulevien muutosten vaikutusta turvallisuuteemme huolella – ei viivytellen, mutta huolella”, presidentti kirjoitti.

Mitä johtopäätöksiä tästä lausumasta voisi vetää? Presidentti myöntää, että turvallisuusympäristömme on rajussa muutoksessa. Samalla hän toppuuttelee pitämään pään kylmänä. Tarkoittaako edellä mainittu, että Suomen on nyt aika tehdä parannuksia sotilaalliseen puolustuskykyyn aloittamalla polun auraaminen kohti sotilasliitto Natoa? Vai onko pään kylmänä pitäminen signaali siitä, että Suomi ei tee äkkinäisiä päätöksiä jäsenyydestä? Kumpikin vaihtoehto voi olla laudalla.

Matkaan ja sen tarkoitukseen liittyy suuri mysteeri. Emme tiedä, lähteekö Suomi hakemaan jotakin, vai kenties kerrotaanko maallemme jotain. Matkan nopea toteutuminen ja myös se lyhyt sisältö, mistä siellä keskustellaan, on poikkeuksellista.

Mikäli Suomen valtionjohto on päätynyt siihen, että nyt on oikea aika lähestyä Natoa, niin sitten on vain pistettävä töpinäksi. Ruotsin päätöstä Suomen ei kannata jäädä odottamaan.

Hallitusohjelmissa on vuosien varrella pidetty Nato-optiota yllä erilaisin sanakääntein. Itse asiassa Nato-ovea on raoteltu niin moneen kertaan 1990-luvulta lähtien erilaisissa yhteyksissä, että kohta se putoaa kuvainnollisesti saranoiltaan.

Nato-tien valitsemista puoltaisi yleisen mielipiteen muuttuminen. Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa kannatus on ollut jo selkeästi yli 50 prosenttia.

Toisaalta tapaaminen on ehkä järjestetty nopealla aikataululla, jotta presidentit pääsevät puhumaan ajankohtaisesti sotatilanteesta ja siitä, millainen läntisen Euroopan turvallisuusympäristö on sitten joskus, kun tilanne rauhoittuu.

On myös heitetty ilmaan ajatus, josko matkan tarkoituksena on löytää jokin diplomaattinen ratkaisu Ukrainan tilanteeseen.

Virallisen tiedon mukaan tapaamisessa keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Tuohon listaan mahtuvat niin Nato-jäsenyysneuvotteluiden mahdolliset alkusoinnut ja paljon muutakin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.