Hallitus kokosi rivinsä luotisuoriksi ennätysnopeasti –Yhteinen sävel Ukrainan aseelliseen apuun löytyi

Ukrainaan lähtee paketti, joka myötäilee pohjoismaista linjaa.

Aamulehti

Hallitus osoitti maanantaina jämäkkyyttä ja suoraselkäisyyttä, kun se sai aikaan päätöksiä aseavun lähettämisestä Ukrainaan.

Kieltämättä olisi näyttänyt erikoiselta, jos Suomi olisi jättäytynyt aseviennistä sivuun, kun monet muut Euroopan länsimaat mukaan lukien Ruotsi ja Viro ovat päättäneet lähettää aseellista apua häikäilemättömän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle.

Aseiden vienti ei ole yksinkertaista. Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi ei saa viedä aseita sotaa käyviin maihin. Hallituksen riveissä oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että nyt tarvitaan poikkeus.

Asevienti on kimuranttia

Päähallituspuolue sdp kiirehti eduskuntaryhmistä ensimmäisenä kertomaan Aamulehdelle, että ryhmä antaa täyden tuen aseviennille, jos tasavallan presidentti ja hallitus niin päättävät. Päätöksestä kerrottiin maanantai-iltana. Suomi lähettää Ukrainaan rynnäkkökiväärejä ja niihin panoksia, kertasinkoja sekä taistelijan muona-annoksia.

On totta, että hallitusohjelman asevientikirjaukset ovat tässä tilanteessa vanhentuneita. Nyt on tärkeämpää huomioida YK:n peruskirjan mukainen mahdollisuus auttaa hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta maata.

Esimerkiksi Saksasta aikoinaan ostettujen tykkien kohtalosta käytiin pitkä päätöksenteon ketju. Viikonloppuna selvisi, että Saksa antaa vientiluvan aseille, joita Euroopan maat ovat siltä ostaneet ja joita ostajamaat nyt haluaisivat antaa Ukrainalle. Suomikin tarvitsi siis Saksan luvan, jotta se voi kertoa Virolle siitä, että maa voi luovuttaa Suomen Viroon myydyt tykit Ukrainaan.

Ketjutus todistaa, että jos hyvää tahtoa riittää, niin ratkaisu löytyy melko nopeasti.

Talvisodan henki löytyi

Hallitus näytti päätöksellään, että siltä löytyy talvisodan henkeä. Kaveria ei jätetä. Kun Suomi kävi talvisotaa vuosina 1939–1940, niin ulkomainen apu oli meille korvaamaton. Saimme sotamateriaalia, vapaaehtoisia sotijoita ja myös moraalista tukea, jota Ukrainalle on nyt osoitettu ympäri maailman.

On helppo yhtyä lausumaan, jonka mukaan Ukrainan lipun värejä myötäilevät sinikeltaiset valaistukset ja sosiaalisen median peukutukset Ukrainalle ovat hieno asia, mutta konkreettisesti ne eivät auta sotatantereella. Nyt aikaansaadut päätökset aseavusta sen sijaan auttavat. Mitä nopeammin apu saadaan perille, sen parempi.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo muotoili osuvasti maanantaina, että Suomen kannalta avunanto on tärkeää, jos joutuisimme samanlaiseen tilanteeseen. Apua on vaikea pyytää, jos sitä ei itse ole valmis antamaan. Totta.

Aseavun myöntämistä puoltaa myös se, että Suomen asevoimat ovat hyvässä iskussa. On toistuvasti puhuttu, miten Suomella on Euroopan suurin tykistö. Meillä on myös laaja reservi. Sodan ajan joukkojen määrä on 280 000. Joukot on hyvin varustettu ja materiaali ajanmukaistettu. Materiaalia on varastossa, josta nyt päätetty apupaketti kootaan. Kotimainen puolustusvälineteollisuus kukoistaa monella saralla.

Puolustuskyky ei kärsi

On selvää, että vain Puolustusvoimat itse pystyi selvittämään, mitä se voi irrottaa Ukrainaan, sillä eihän Suomi ole hankkinut kallista asemateriaaliaan turhaan. Omasta puolustuskyvystä huolehtiminen on totta kai ensisijainen tehtävä, mutta kuten nyt nähtiin, materiaalia löytyy lähetettäväksi myös Ukrainaan ilman, että oma puolustuskykymme kärsisi.

Maanantain aikana aseapu lähti poliittiselle laukalle, kun oppositiosta pommitettiin hallitusta ja patistettiin nopeampaan reagointiin. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Suomen geopoliittinen asema on erilainen kuin monen muun länsimaan, jotka ovat jo päättäneet aseviennistä.

Yhteinen pitkä raja Venäjälle vaatii Suomelta järeää puolustuskykyä varsinkin, kun emme ole sotilasliitto Natossa ainakaan toistaiseksi. Vaikka paketilla oli kiire, niin hosumiseen ei kannattanut lipsahtaa. Asepaketin kokoaminen kävi Puolustusvoimilta itse asiassa yllättävän nopeasti.

Kaiken kaikkiaan aseapu noudattelee pohjoismaista linjaa, eli ei yli eikä ali.

Yhtenäinen EU

Ukraina on lähettänyt eri maille listoja siitä, mitä se tarvitsee. Näin vältetään, etteivät mitkään maat ole auttamisen halusta lähettämässä maahan materiaalia, jolla Ukraina ei tee mitään tai jota sillä on ennestään tarpeeksi.

Monimutkaisten asejärjestelmien lähettäminen olisi varmasti ollut hankalaa akuuttiin hätään, sillä niiden käyttäminen vaatisi pitkäaikaista koulutusta. Sellaiseen ei ukrainalaisilla sotilailla ole aikaa.

Länsimaiden aseavun lisäksi EU:n pakotepaketti sai täydennystä alkuviikosta. EU on näyttänyt viime päivinä historiallista yhtenäisyyttä, kun se päätti pakotteista. Paineita lisätään ja päätöksenteko näyttää onneksi ripeältä. Kaikissa Ukrainaa auttavissa askeleissa nopeus onkin nyt tärkeätä.