Venäjän alkuperäinen hyökkäyssuunnitelma on vesittynyt: ”Tällä hetkellä aika toimii Ukrainan hyväksi”, suomalainen sotilasprofessori sanoo

Ukrainalaisten vahva kansallistunne ja yhtenäisyys yllätti Venäjän. Ukrainan armeija on hidastanut Venäjän sotajoukkojen hyökkäystä kaikissa operaatiosuunnissa. Myös Venäjän joukkojen tilannekuvassa on puutteita.

”Ukrainan puolustuksen kestävyyden kannalta avainkysymys tällä hetkellä on, kuinka nopeasti se saa materiaali-apua muilta mailta”, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo sanoo.

Operaatiotaitoon ja taktiikkaan erikoistuneen Mäkitalon mukaan Venäjän alkuperäinen operaatioidea salamasotamaisesta hyökkäyksestä on vesittynyt, sillä Ukrainan armeija on toistaiseksi onnistunut torjumaan ja hidastamaan hyökkäystä kaikissa viidessä operaatiosuunnassa.

”Vaikka venäläiset joukot ovat onnistuneet etenemään Ukrainan alueella, ne eivät ole pystyneet jatkamaan hyökkäystään niin, että esimerkiksi alueelliset hallintokeskukset olisivat venäläisten hallussa. Tällä hetkellä Venäjä pyrkii sitomaan, kuluttamaan ja väsyttämään Ukrainan armeijaa.”

Ukrainan vastarinta ja etenkin ukrainalaisten vahva kansallinen yhtenäisyys on yllättänyt Venäjän. ”Vuoden 2014 tapahtumien jälkeen Ukrainan väestöllä on aivan erilainen kansallinen yhtenäisyydentunne. Sitä Venäjä ei osannut odottaa.”

Venäjälle suuria tappioita

Ukrainasta kantautuneiden tietojen mukaan Venäjä on kärsinyt muutaman päivän kestäneen sodan aikana suuria kalusto- ja miestappioita. On kerrottu tuhansista kaatuneista.

”Vaikka näihin tietoihin pitää suhtautua ilman muuta kriittisesti, Venäjän menetykset ovat joka tapauksessa olleet isoja. Jos tätä jatkuu pitkään, se voi vaikuttaa Putinin maineeseen kotimaassaan.”

Ukrainan sotilastiedustelu kertoi maanantaina aamulla, että Venäjä olisi ”hidastanut hyökkäystään”. Myös Britannian tiedustelulähteet ovat kertoneet, että logistiset ongelmat ja ukrainalaisten kova vastarinta ovat hidastaneet Venäjän sotajoukkojen etenemistä kohti Kiovaa.

Yksi mielenkiintoinen piirre Mäkitalon mukaan on, että neljän sotavuorokauden jälkeen Venäjä on joutunut sitomaan taisteluihin myös taktisia reservejään.

”Taktiset reservit ovat etulinjan joukkojen takana oleva toinen porras, joka vedetään taisteluun siinä vaiheessa, kun sen avulla voidaan hyödyntää jo saavutettua menestystä”, Mäkitalo sanoo. ”Niiden avulla käynnistetään tavallaan uusi vaihe sotatoimissa. Nyt kun eteneminen on torjuttu, toinen porras on jouduttu ottamaan mukaan taisteluihin.”

Sunnuntaina julkisuuteen tuli satelliittikuvia, missä nähtiin kilometrien pituisen sotilaskolonnan etenevät kohti Kiovaa joitakin kymmeniä kilometrejä pääkaupungin pohjoispuolella. ”Oletan, että tämä on se toisen portaan joukko. Sen sitominen taisteluun olisi pokeritermein all-in-tilanne, missä yksi pelaajista pistää kaikki pelimerkkinsä likoon.”

Tuhoutuneita sotilasajoneuvoja 27. helmikuuta Kiovan alueella Butšassa.

Liikkuvia taisteluosastoja

Venäjän armeija on Mäkitalon mukaan vahvasti mekanisoitu eli kaikkea liikutetaan teloilla ja pyörillä. ”Oli kyseessä mikä tahansa panssaroitu ajoneuvo, tilannekuva ja asejärjestelmät edellyttävät, että moottori on koko ajan käynnissä. Maanantaihin mennessä sotaa oli käyty jo neljä vuorokautta, joten polttoainetta on kulunut valtavasti.”

”Mitä syvemmälle Venäjän joukot Ukrainan alueelle etenevät, sitä pitemmäksi venyvät huoltoyhteydet. Vaikka välimatka ei kilometreissä ole mikään mahdoton, se paljastaa avoimet sivustat, joihin Ukrainan alueellisen puolustuksen joukot pystyvät iskemään.”

Mäkitalon mukaan leimaa antavaa Ukrainan sodalle on ollut, että nähtävissä ei ole niin selkeitä rintamalinjoja kuin tiedotusvälineissä julkaistuissa kartoissa on viime päivinä esitetty.

”Siellä on liikkuvia taisteluosastoja. Varsinkin Ukrainan puolella on kaikkiin suuntiin taistelevia puolustusryhmittymiä ja tarvittaessa kokonaisia asutuskeskuksia, joissa taistellaan.”

Nykyaikaisessa sodankäynnissä tilannekuva on erittäin keskeinen asia. ”En ole aivan varma siitä, onko kaikilla venäläisillä joukoilla selkeä tilannekuva ja ymmärrys siitä, missä on omia, missä ukrainalaisten joukkoja.”

Kiovan saarto vaikeaa

Venäjän sotaoperaation tavoite on kaataa Ukrainan hallinto ja korvata se Venäjälle myötämielisemmällä johdolla.

”Hallinnon kaataminen on mahdollista vain luhistamalla Ukrainan armeija. Jos kansan yhtenäisyys kestää ja jos Ukrainan armeija pystyy jatkamaan puolustautumista monessa eri suunnassa, hallinto ei kaadu, ja taistelu Ukrainasta jatkuu. Kokonaisuus kestää kyllä yksittäiset paikalliset tappiot.”

Ukrainan pääkaupungin Kiovan saartamisesta on puhuttu paljon. Se ei kuitenkaan ole Mäkitalon mielestä helppoa. ”Esimerkiksi Jugoslavian sodista on monia esimerkkejä siitä, että asutuskeskusten saartaminen on äärimmäisen vaikeata.”

Kiova on iso kaupunki, joka on levinnyt laajalle alueelle. Mäkitalo arvioi, että kaupungin saartamiseen tarvittaisiin yli kymmenen prikaatia eli noin 50 000–60 000 sotilasta.

”Saartorengas sitoisi etenemään tarkoitetut joukot staattiseen ryhmitykseen, jota vastaan Ukrainan joukot pystyisivät iskemään selustasta. Jos Venäjä taas lähtee etenemään Kiovan sisälle, tuottaisi se todella isoja miestappioita.”

”Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset ovat luottavaisia puolustustaistelunsa kestävyyteen. Luhistumista ei ole tapahtunut”, Mäkitalo sanoo. ”Jos venäläisiä kaatuu samaan tahtiin, ja tähän yhdistetään kalustotappioiden lisävaikutus, voi se kuluttaa Venäjän voimia niin, että se ei pysty yhtä voimakkaasti jatkamaan taisteluita. Tällä hetkellä aika toimii Ukrainan hyväksi.”