Aamulehden tiedot: Hallituksessa ei ristiriitaa aseavusta Ukrainaan – Nyt tarvitaan talvisodan henkeä

Päätös voi tulla jo tänään. Puolustusvoimat pantiin vauhdilla selvitystyöhön.

EU:n ulkoministereiltä saatiin yksimielinen linja siitä, että EU:n rauhanrahastosta voidaan tukea Ukrainaa aseellisesti ja materiaalisesti. Monet länsimaat ovatkin jo ilmoittaneet aseavun lähettämisestä Ukrainaan.

Esimerkiksi naapurimaa Ruotsi lähettää materiaalia 38 miljoonan euroa edestä sisältäen esimerkiksi panssarintorjunta-aseita.

Suomi kantoi kortensa kekoon, kun hallitus päätti viikonvaihteessa komposiittikypärien ja luotiliivien lähettämisestä hätää kärsivään maahan. Samaan aikaan vaatimukset myös aseavun antamisesta ovat koventuneet. Kärkkäitä kannanottoja on tullut oppositiosta ja myös poliittisesta nuorisojärjestöstä.

Mitä maa tarvitsee?

Aamulehden hallituslähteiden mukaan hallituksen sisällä ei ole ristiriitaa siitä, voidaanko aseita viedä vai ei. Parhaillaan puolustushallinnossa onkin käynnissä selvitystyö siitä, mitä Suomesta voitaisiin mahdollisesta viedä Ukrainaan.

Aseavun lähettäminen ei ole yksioikoista. Ensinnäkin puolustusvoimien on löydettävä sellaista materiaalia, josta se on valmis luopumaan. Pitää muistaa, että Puolustusvoimien tärkein tehtävä on turvata kaikissa olosuhteissa Suomen oma valmius ja puolustuskyky. Eihän armeija haali kasaan materiaalia turhaan, vaan se tarvitsee periaatteessa kaiken Suomen puolustukseen.

Toisekseen lähetettävän materiaalin pitää olla sellaista, mikä Ukraina haluaa ja tarvitsee. Maahan on turha lähettää materiaalia, jota he eivät toivo. Esimerkiksi rynnäkkökiväärejä valmistetaan myös Ukrainassa. Jos Suomella olisi varastossa vanhoja rynnäkkökiväärejä, niin tarvitseeko Ukraina niitä? Toinen kysymys ovat patruunat, mutta niitäkin valmistetaan Ukrainassa, ja heillä voi olla varastot itsellään.

Eihän kukaan halua tilanteeseen, jossa lähetetty aseapu olisi turhaan, tai tehty vain paremman omantunnon saamiseksi.

Lyhyt koulutus

Ylipäätään on käynyt selväksi, että Ukraina tarvitsee kehittynyttä aseistusta avukseen. Tosin mutkikkaat asejärjestelmät voivat olla ongelma, jos ne vaativat pitkää käyttökoulutusta. Siksi maahan kannattaa lähettää järjestelmiä, joita oppii käyttämään lyhyelläkin koulutuksella. On siis olemassa reunaehtoja, jotka voivat rajata tiettyjen aseiden lähettämisen maahan.

Hallituslähteiden mukaan poliittiset päättäjät ovat panneet nyt puolustusvoimat asialle, jotta se löytäisi mahdollisimman pian vastauksen siihen, voidaanko jotakin aseapua lähettää. Mahdollisesti selvitys saadaan jo maanantaina tai päätös voitaisiin tehdä tiistaina.

Esteet on raivattavissa

Hallitusohjelman mukaan Suomi ei saa viedä aseita sotaa käyviin maihin. Nyt tilannetta pohditaan ja mahdollisesti aseapu myönnetään. Hallituksen sisällä ei liene näkemyseroja siitä, etteikö Ukrainalle pitäisi antaa kaikki mahdollinen apu, joka irtoaa.

Käytännössä aseviennin salliminen vaatii muodolliset päätökset valtionjohdolta. Sen jälkeen on selvitettävä juridiset kiemurat. Tiettävästi luvan antaminen ei vaatisi eduskuntakäsittelyä. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi pääministerin ilmoitus eduskunnalle.

Toki poliitikkojen joukosta löytyy varmasti soraääniä, mutta isossa kuvassa avunannosta ollaan hyvinkin samaa mieltä. Hallituksessa on jo ihmetelty sitä, miten osa oppositiosta yrittää tehdä Ukrainan sodasta sisäpoliittista operaatiota, kun sieltä on vaadittu pikaisia toimia aseavun lähettämiseen.

Sisäpoliittista peliä asiasta ei kannata tehdä, sillä häikäilemättömän hyökkäyksen kohteeksi joutuneen maan auttaminen hädässä nousee kaikkien pelien yläpuolelle.

Nyt Suomessa on valmiutta yli puoluerajojen. Suomea autettiin talvisodassa. Talvisodan henkeä tarvitaan nytkin, jotta Ukraina saa niin paljon apua kuin mahdollista.