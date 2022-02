Ulkoministeri Haavisto kertoi pakotteista ja kommentoi aseiden lähettämistä: ”Tällaisena kriisiaikana täytyy katsoa, mitä varastoista voidaan luovuttaa”

EU:n ulkoministerit kokoontuivat sunnuntai-iltana epäviralliseen kokoukseen Ukrainan tilanteen vuoksi.

EU:n ulkoministerit kokoontuivat sunnuntai-iltana epäviralliseen kokoukseen Ukrainan tilanteen vuoksi. Esillä oli muun muassa Ukrainan tukeminen sotatilanteessa.

Kokous alkoi kello 19. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi kokouksen annista tiedotus­tilaisuudessa. Hänen mukaansa päivän kokous oli varsin yksimielinen, eikä soraääniä kuulunut.

Ministerien kesken vallitsi Haaviston mukaan yksimielisyys siitä, että on paikallaan valmistella kolmatta pakotepakettia. ”Sen muodollinen hyväksyntä tulee varmasti tapahtumaan nopealla aikataululla.”

EU:n ulkoministerit ovat sopineet EU-pakotteiden laajentamisesta venäläisiin oligarkkeihin, Venäjän keskuspankkiin kohdistuvista rajoittavista toimista sekä tiettyjen venäläispankkien sulkemisesta Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Ulkoministerit ovat myös sopineet Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamisesta sekä EU:n ilmatilan sulkemisesta venäläisiltä koneilta. Päätökset vahvistetaan vielä muodollisesti EU:n päätöksentekokoneistossa.

Haaviston mukaan Venäjän sotatoimet ovat aiheuttaneet laajan humanitaarisen kriisin Ukrainassa.

Ulkoministerit päättivät lisäksi tukea Euroopan rauhanrahaston käyttöä Ukrainan tukemiseen. Rahaston kautta Ukrainalle toimitetaan muun muassa aseellista apua.

Haavisto kertoo, että Suomi on käynyt keskustelua siitä, mitä kaikkea apua on olemassa Ukrainaa ajatellen. ”Tilanteen jatkuessa varmasti joudutaan varautumaan lisäavun antamiseen.”

Suomi ei ole toistaiseksi luvannut lähettää aseita. Haavisto kertoo, että Suomen puolustus on suunniteltu Puolustusvoimien ja laajan reservin varaan. Tätä reserviä varten on sotilaskalustoa varastoissa ja sitä on Haaviston mukaan tarkoituksella varastoitu. ”Tällaisena kriisiaikana täytyy katsoa, mitä varastoista voidaan luovuttaa. Ymmärrän hyvin sellaisetkin näkemykset, että näinä aikoina on hyvä pitää varastot kunnossa.”

UM nosti matkustustiedotteen varoitustasoa

Ulkoministeriö nosti tänään sunnuntaina Venäjän matkustustiedotteen tasolle ”Vältä kaikkea matkustusta”. Samalla nostettiin Valko-Venäjän matkustustiedote samalle tasolle.

Ulkoministeri Haaviston mukaan ulkoministeriö muutti Venäjää ja Valko-Venäjää koskevia matkustustiedotteita kansainvälisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Haavisto sanoo, että kokonaiskuvaa tarkasteltaessa suomalaisten matkailijoiden tilanne Venäjällä voi vaikeutua. Riskinä on esimerkiksi se, että käteisen rahan nostaminen ulkomaisilla korteilla voi käydä mahdottomaksi.

Haavisto suosittelee Venäjällä oleville suomalaisille ulkoministeriön matkustusilmoituksen tekemistä.

Tällä hetkellä 380 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Venäjälle. Haaviston mukaan Ruotsi teki tänään sunnuntaina samanlaisen rajoituksen matkustustiedotteeseen.

Ukraina pyysi apua

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuus­politiikan korkea edustaja Josep Borrell kertoi kokouksen alla esityksestään kustantaa sotatarvikkeita Ukrainalle EU:n varoista. Sotatarvikkeiden lisäksi hän ehdottaa myös esimerkiksi polttoaineavun antamista.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba pyysi apua perjantaina puhuessaan EU:n ulkoministereille.

Kokouksessa olivat esillä myös Venäjälle asetettavat pakotteet.

EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläisiä pankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

