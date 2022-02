Tutkija: Putinin ydinaseilmoitus on uhkaus Yhdysvalloille ja Euroopalle – ”Käyttökynnys ydinaseille on äärimmäisen korkea”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole aiemmin nostanut ydinaseita esiin sotatilanteessa, muistuttaa Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström.

Aamulehti

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi sunnuntaina Venäjän ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan. Asiasta kertoivat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Putinin määräys on uhkaus ja muistutus Venäjän ydinasejärjestelmästä, maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström sanoo. Putinin sunnuntainen veto on hänen mukaansa viesti ulkomaailmalle, ettei Venäjän ja Ukrainan sotaan tulisi puuttua.

Putin ei ole aiemmin nostanut ydinaseita esiin sotatilanteessa.

”Kun Venäjä on aloittanut sodan Ukrainan kanssa, tällaisen asian esiin nostaminen asettaa Putinin puheet erilaiseen valoon, valitettavasti”, Forsström sanoo.

Putin suuntaa viestinsä Forsströmin mukaan Yhdysvalloille ja Euroopalle. Maailma on tietysti tiennyt, että venäläisillä on ydinaseita, niitä liikutellaan ja niiden käyttöä harjoitellaan.

Vakavassa sotatilanteessa maailman johtajat ovat Forsströmin mukaan herkkänä ja tarkkana siitä, mitä kukakin sanoo. Putinin viesti otetaan hänen mukaansa maailmalla varmasti vakavasti.

Kynnys äärimmäisen korkea

Ydinasejoukkojen valmiustilan nostaminen on Forsströmin mukaan tietynlainen varautumistoimenpide. Määräys ei välttämättä tarkoita, että Venäjä alkaisi käyttää ydinasejoukkojaan vaan voi tarkoittaa myös järjestelmien suojautumista.

"Käyttökynnys ydinaseille on äärimmäisen korkea. En näe, että Venäjä siihen lähtisi, kun valtion olemassaolo ei ole millään tavalla uhattuna. Tilanne on vähän toisinpäin.”

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Stefan Forss kommentoi STT:lle, että Venäjän ilmoitus on todennäköisesti hämäystä. Forssin mukaan historiallisesti valmiustilojen nostamiset ovat olleet varautumista siihen, että konfliktin vastapuoli muodostaa valtiota kohtaan ydinaseuhan.

Mikään maa ei tällä hetkellä kuitenkaan uhkaa Venäjää ydinaseilla, Forss sanoo.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on STT:n mukaan kutsunut Venäjän päätöstä asettaa ydinasejoukot korkeaan hälytystilaan ”vaaralliseksi” ja ”vastuuttomaksi”.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Twitterissä, että ydinaseilla väläyttely kertoo siitä, että Putin kokee olevansa heikoilla.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mielestä Putinin veto tuo jännitteitä koko Eurooppaan.

”Mitäpä siitä voi sanoa, ei voi sanoa kuin oikeastaan yhden asian. Ei kuulosta hyvältä”, Kaikkonen kommentoi STT:lle.

Syyllistänyt Yhdysvaltoja

Venäjä on Forsströmin mukaan syyllistänyt Yhdysvaltoja pitkään ydinaseen käyttämisestä Japania vastaan toisessa maailmansodassa ja tuominnut epähumaanin aseen käytön.

Venäjän sotilasdoktriinissa on Forsströmin mukaan esillä, että ydinasejärjestelmiä on ja niitä voidaan tietyssä tilanteessa käyttää. Maa on Forsströmin mukaan viime vuosina varmasti myös harjoitellut niiden valmiutta ja käyttöä.

Yhdysvaltojen tutkijoiden arvioiden mukaan Venäjällä on noin 6 000 ydinkärkeä ja lisäksi 1 500–2 000 taktista ydinlatausta. Osa niistä sijaitsee aivan Ukrainan rajan tuntumassa.

"Ydinkokeen tekeminen olisi tietynlainen seuraava askel, jos haluttaisiin konkretisoida tätä uhkausta vielä lisää.”

Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa on Forsströmin mukaan sovittu, ettei ydinaseita ei ole maalitettu. Niille ei siis ole annettu "osoitetta", johon ne ammuttaisiin.

Venäjällä on Forsströmin mukaan strategisia mannertenvälisiä ohjuksia, jotka ovat Kylmän sodan peruja ja tarkoitettu ylläpitämään tasapainoa Yhdysvaltojen kanssa. Niitä on laivastoilla, ilmavoimilla ja maalle sijoitettuina.

Pienempitehoiset taktiset ydinaseet on tarkoitettu sotaan taistelukentällä.

"Venäjä voi käyttää ydinaseita, jos sen olemassaolo on uhattuna. Ne ovat heidän viimeinen toivonsa pelastaa oma turvallisuutensa.”