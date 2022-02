Menneen viikon tapahtumat muuttivat perustavanlaatuisesti koko Eurooppaa. Ensimmäisenä toiveena on aselepo, mutta se on vasta alku.

Aamulehti

Päättyvä viikko jää historian aikakirjoihin esimerkkinä järjettömyydestä.

Presidentti Vladimir Putinin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järisyttänyt eurooppalaista maailmankuvaa tavoilla, joita emme ehkä vielä osaa kuvitella.

Vaikka Euroopassakin on toisen maailmansodan jälkeen vuodatettu verta esimerkiksi synkässä Jugoslavian hajoamissotien sarjassa, viime päivien tapahtumat järkyttävät syvästi.

Toisen maailmansodan jälkeen ja kylmän sodan aikana piti varmistaa, että vastaava sota ei olisi koskaan enää olla mahdollinen. Nyt Putinin hyökättyä Ukrainaan voimme nähdä, että vaikka kuvittelemme YK:n tai muiden kansainvälisten järjestöjen pitävän illuusiota yhteistyöstä, niiden mahdollisuudet ovat kiinni jäsenvaltioidensa motivaatiosta.

Ehkä kaikkein raastavinta on ollut viime päivinä seurata ukrainalaisten ihmisten tilannetta. Tavallisten ihmisten tarttumista aseisiin. Ja toisaalta ihmisten lohdutonta pyrkimystä päästä suojaan tai pakoon oman maansa rajojen ulkopuolelle. Sunnuntain tietojen mukaan Ukrainasta on paennut muutamissa päivissä jo 368 000 sotapakolaista ympäröiviin maihin.

Kun äidit ja lapset ovat vaeltaneet Puolaan, itku on päästä jo pelkästään uutiskuvia katsoessa. Samaan aikaan esimerkiksi Suomessa töissä olleita ukrainalaismiehiä on ottanut suunnan kohti kotimaataan – taistelemaan.

Kaikki tämä tuntuu yksinkertaisesti niin väärältä.

Vaikka Suomessa asiat ovat tällä hetkellä hyvin, Ukrainan tilanne on nostanut monella esiin sellaisia tunteita, joita moni meistä ei ole kokenut koskaan. Jos luulimme, että koronapandemia oli henkisesti kova paikka, olimme väärässä. Tilanne tuntuu pahalta, mutta niin sen pitääkin. Nyt ei ole aika sulkea silmiä, ettei pahuus pääse unohtumaan.

Itse olen 1980-luvulla syntynyt. Nyt jo edesmenneet pappani taistelivat toisessa maailmansodassa. Toinen heistä tuli evakkona Pirkanmaalle ja perusti elämänsä sodan jälkeen tänne. Kun olin alle parikymppinen, mummuni antoi minulle sotasairaaloissa ylihoitajana työskennelleen tätinsä Lotta-merkit saatesanoilla ”Niitä voit sitten joskus vanhana katsella, älä hävitä niitä”. Historia on siis ollut läsnä, kuten lukemattomissa suomalaisperheissä. Voi olla, että siksi se mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, tulee niin lähelle.

Mutta vaikka olemme kylmän sodan ajan lapsia, oma sukupolveni ja muutama muukin on saanut tähän asti elää varsin suojattua elämää. Näin siitäkin huolimatta, että olemme totta kai seuranneet maailman tapahtumia vaikkapa Syyriassa tai Afganistanissa ajoittain hyvinkin tiiviisti. Olemme kuitenkin uskoneet siihen, että sota Euroopassa on ainakin laajassa mittakaavassa menneisyyttä ja oppineet, että kansainvälinen yhteisö on niin tiivis, etteivät arjen realiteetitkaan mahdollista sellaista, mitä 1900-luvun alkupuoliskolla koettiin. Demokratia on ollut meille voittamaton.

Viime päivät ovat tuoneet aivan uuden, murheellisen sävyn arkisiin kohtaamisiin. Keskusteluissa ystävien ja tuttavien kanssa on puhuttu pakotteista, joditablettien hankkimisesta lääkekaappiin, perheenisillä edessä mahdollisesti olevista kertausharjoituksista, varmuusvarastoista ja tietysti Ukrainan ja ukrainalaisten auttamisesta eri kanavia pitkin. Musertavaa.

Nyt akuutissa vaiheessa on keskityttävä Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen. Samaan aikaan käynnistyy tai on jo käynnistynyt Suomessa ja varmasti laajemminkin keskustelu kansojen itsenäisyyteen ja yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Turvallisuusympäristömme on muuttunut, suurella todennäköisyydellä pitkäksi aikaa.

Yksi asia on myös noussut pinnalle, Nato. Moni sotilasliittoon tähän asti hyvin neutraalisti tai välinpitämättömästi suhtautunut tuntuu viimeisen viikon aikana kääntäneen mielestä. Siitä kertoo muutamissa päivissä yli 60 000 kannatusilmoitusta kerännyt kansalaisaloite neuvoa antavan Nato-kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomessa. Aloite on rikkonut kriittisen 50 000 kannatusilmoituksen rajan, joten se päätynee eduskunnan käsiteltäväksi. Jos äänestys päätettäisiin järjestää, tulos saattaa olla täysin ennenkuulumaton.

Voi olla, että jää historian tutkimuksen selvitettäväksi, onko Suomessa oltu naiiveja. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun tutkijat näkevät kehityskulkuja aikalaisia kirkkaammin. Viimeisen viikon tapahtumat kuitenkin osoittavat, että viimeistään nyt on herättävä. Se, mitä Ukrainassa on tapahtunut osoittaa sen synkimmällä mahdollisella tavalla.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.