Venäjän tulevaisuus on hyvin pitkälle Kiinan käsissä, sanoo turvallisuusarkkitehtuurin asiantuntija, työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo.

Venäjän vastaisten pakotteiden pakkiin kuuluvat myös huipputeknologian vientikiellot Venäjälle. Onko niillä kuitenkaan mitään vaikutusta Venäjään ja jos on, niin minkälaista? Kysymykseen vastaa Tampereen yliopiston työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo. Hän on kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen asiantuntija etenkin teknologian ja datasentrisyyden näkökulmasta.

”Varmasti teknologiapakotteet venäläisten arkea hankaloittavat, mutta jos Venäjän johto päättää tarvitsevansa jonkun tietyn teknologiakyvykkyyden, niin kyllä se jostain tarvittavan teknologian sitten kaivaa”, Vuorisalo sanoo Aamulehden puhelinhaastattelussa.

Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset leikkaavat arviolta puolet huipputeknologian kaikesta tuonnista Venäjälle ja iskee siten muun muassa asevoimien modernisoimiseen ja avaruusohjelmaan.

Kuka? Valtteri Vuorisalo Tampereen yliopiston työelämäprofessori johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Asiantuntija kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin muutoksessa ja sen kansallisissa vaikutuksissa erityisesti teknologian ja datasentrisyyden näkökulmasta. Tutkimusaiheina kuinka uudet teknologiat muuttavat uusia strategisia mahdollisuuksia, riippuvaisuuksia ja haavoittuvuuksia.

Vaurauden uusi perusta

Vuorisalon mukaan teknologiapakotteita merkittävämpää on se, mitä maailmassa on tapahtunut jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Datavirtojen maailmassa valta ja vauraus perustuvat yhä enemmän dataan.

”Datan omistajuus on polarisoitumassa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, ei Venäjälle, eikä EU:lle. Tämä on yksi asia muiden joukossa, jotka pitkällä aikavälillä heikentävät Venäjän suhteellista voimaa maailmalla”, Vuorisalo sanoo.

Vuorisalo muistuttaa myös, että teknologinen innovaatioajattelu on autoritaarisessa järjestelmässä vaikeampaa luin liberaalissa demokraattisessa järjestelmässä.

Kiinan teknologisen kyvykkyyden kehittymistä autoritaarisuus ei ole samalla tavalla kahlinnut kuin Venäjällä. Tämä johtuu kenties siitä, että Kiinan talous on kasvanut koko 2000-luvun voimakkaasti ja kiinalaisten elintaso on noussut. Kiinaan on muodostunut iso, materiaalisesti hyvin voiva keskiluokka, jolle ehkä innovaatioajattelukin on hieman helpompaa kuin Venäjällä.

Turvallisuusarkkitehtuuri muutoksessa

”Hyvin pitkälle Venäjän tulevaisuus määrittyy siitä, millä tavalla Kiina on Venäjän kumppani. Jos Kiina ottaisi sellaisen kannan, että Venäjä ei olisi missään nimessä saanut hyökätä Ukrainaan, se loisi myös Venäjälle hyvin erilaisen todellisuuden.”

Jos Kiina taas päättää tukea Venäjää huipputeknologian kehityksessä ja erityisesti datavirtojen hyödyntämisen kyvyissä, silloin lännen pakkoteiden teho Vuorisalon mukaan heikentyy.

Maailman turvallisuusarkkitehtuuri on joka tapauksessa jo pitkään ollut muutoksessa. Tällä hetkellä kokeillaan Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen myötä pahimmalla mahdollisella tavalla, miten turvallisuusarkkitehtuuri nykyasennossaan toimii.

”Venäjä on Kiinalle hyödyllinen testaaja. Venäjä nyt tavallaan Kiinan puolesta testaa, miten länsi pystyy toimimaan yhdessä ja miten pitkälle länsi on valmis menemään”, Vuorisalo sanoo.