Jääkiekkoliiton puheenjohtaja kommentoi Hartwall-areenalla järjestettäviä MM-kisoja Aamulehdelle: ”Uuden korvaavan hallin etsintä on mahdollista”

Hartwall-areena on venäläisomisteinen, ja kisojen mahdollinen siirtäminen areenalta liittyy Ukrainan sotaan. Tapahtumajärjestäjä Live Nation pysyy vaitonaisena tapahtumien järjestämisestä areenalla.

Suomen MM-kisojen toisen-lohkon järjestäminen Helsingissä Hartwall-areenalla on mahdollista perua, kertoo Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela Aamulehdelle.

Hartwall-areena on venäläisomisteinen, ja kisojen mahdollinen siirtäminen areenalta liittyy Ukrainan sotaan. Jääkiekkoliitto kertoi jo aiemmin perjantaina, että se poistaa Leijona-paidat ja mestaruusviirit Hartwall-areenan katosta.

”Tilanne on eskaloitunut nopeasti ja kysymys MM-kisojen pitämisestä Hartwall-areenalla on vielä arvioitavana. Meillä on ollut jo pandemian takia varautumissuunnitelmia kisojen pitämiselle, mutta keskustelemme kisojen järjestämisestä vielä kansainvälisen jääkiekkoliiton kanssa”, Nummela kertoo.

”Uuden korvaavan MM-hallin etsintä on mahdollista, mutta helppoa se ei tule olemaan”, Nummela lisää.

Nummela vakuuttaa, että jos kisahallin vaihtoon päädytään, Jääkiekkoliitto tekee parhaansa vaihtoehtoisen ratkaisun etsintään.

”Tampereen Nokia-areenan kapasiteetti ei yksinään riitä siihen, että kisat järjestettäisiin kokonaan siellä.”

Tapahtumajärjestäjä Live Nation seuraa tilannetta

Suomessa useita tapahtumia järjestävä Live Nation puolestaan kertoo Aamulehdelle seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkasti, mutta ei halua kommentoida tapahtumien järjestämistä Hartwall-areenalla vielä tätä enempää. Live Nation järjestää muun muassa Tampereella Blockfestin.