Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että pakotteet vaikeuttavat rahavirtojen liikkumista, vaikka Swift-maksuliikennejärjestelmää ei saatu mukaan.

Aamulehti

Euroopan unioni sai aamuyöllä torstaina sovittua pakotteista, jotka ovat kovempia kuin koskaan aiemmin. Mikä merkitys nyt annetulla uudella pakotelistauksella on?

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvailee, että pakotteet eivät ole ”täsmäase vaan haulikko – osuuko se riittävästi maaliin?”

Lue lisää: EU latasi Venäjälle massiivisen pakotepaketin yöllä: tämä niistä tiedetään nyt

Aaltola ottaa esimerkiksi Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kaudella käytetyt Iranin pakotteet. Niiden vuoksi Iranin tilanne kurjistui, mutta valtaa valui armeijan hallussa olleille teollisuussektorille. ”Se tuli epäsuorasti pönkittäneeksi Iranin valtaa.”

Nyt käytetyistä pakotteista kertoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, jonka mukaan EU:n pakotteiden kohteena on 70 prosenttia Venäjän pankkisektorista.

Pakotteiden kohteena on myös Venäjän valtio-omisteisia yhtiöitä. Pakettiin sisältyy vientikieltoja teknologiatuotteisiin sekä sotilas- ja siviilitarkoituksiin käytettävissä oleviin tuotteisiin.

Rahavirtojen liike estyy

Vaikka pakotteissa ei ole Swift-maksuliikennejärjestelmää, Aaltola sanoo, että asetetut pakotteet ehkäisevät ja vaikeuttavat rahavirtojen liikkumista Venäjälle ja Venäjältä.

Pakotteita ei hänen mukaansa silti saatu aikaan siinä laajuudessa kuin olisi haluttu. ”Se johtuu siitä, että lännessä on erilaisia taloudellisia intressejä. Pelätään esimerkiksi energiasektorin pakotteiden nostavan polttoaineiden hintoja kohtuuttomasti.”

Aaltola kuitenkin muistuttaa, että vaikka Saksa oli estämässä energiasektorin mukaanottoa pakotteisiin, se itsenäisesti keskeytti Nordstream 2 -putken käyttöönoton, mistä se maksaa ison hinnan. Samoin Fennovoiman ydinvoimalan rakennusluvan jäihin laittaminen on osa kokonaisuutta.

Venäjä varautunut

Pakotteiden vaikutus nähtiin jo eilen Moskovan pörssin maailmanennätyssyöksyssä. Kurssit romahtivat lähes 50 prosenttia.

Lue lisää: Näin maailman osakemarkkinat reagoivat Venäjän hyökkäykseen torstaina – pörssit sukelsivat ja rupla romahti

Hölmöä olisi kuvitella, ettei Venäjä olisi varautunut mittaviin pankkien saartoihin. Se voi Aaltolan mukaan käyttää kryptoruplaa tai hallussaan olevaa harmaan talouden verkkoa Euroopassa. Niiden käyttö on hankalaa, sillä vastapuolella ei välttämättä ole yhteensopivia järjestelmiä. Lisäksi rahansiirto voi tulla niin kalliiksi, että siirto maksaa enemmän kuin siirrettävän rahan arvo on.

Osoittavat Euroopan yhtenäisyyttä

Pakotteet osoittavat myös Euroopan yhtenäisyyttä ja tukea Ukrainalle: ”Jos Ukrainaa jätettäisiin auttamatta edes symbolisella tasolla, se olisi kuolinisku tavalle, jolla olemme tottuneet ajattelemaan Euroopasta.”

Aaltola kuitenkin sanoo, etteivät pakotteet auta Ukrainaa taistelussa, jossa se on lähes yksin. Siksi Ukrainaan virtaa muutakin tukea: esimerkiksi Yhdysvallat toimittaa materiaaliapua sekä tiedustelu- ja kybertukea. Ukrainaa on myös autettu ylläpitämään komentojärjestelmiään.

Lue lisää: Suomalaisupseeri: Hyökkäys Ukrainaan on klassinen täysimittaisen sodan aloitus

Aaltola lisää, ettei tiedustelutietojen mukaan Venäjä onnistunut niin hyvin kuin se ehkä kuvitteli. "Voiman epäsymmetria ei aina ennakoi lopputulosta.”

Lue lisää: Venäjän joukot saapuneet Kiovaan: asukkaat käsketty pysymään kodeissaan, Kremliltä äkillinen kommenttivyöry – Aamulehti seuraa

Kyllä vai ei Natolle?

Vielä lopuksi on kysyttävä, mitä Aaltola ajattelee virinneestä keskustelusta: siitä, pitäisikö Suomen liittyä Natoon.

Hän vastaa, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin kyllä tai ei Natolle – sellainen on esimerkiksi Euroopan unionin ja Naton lähentyminen jo olemassa olevan turvatakuulausekkeen kautta. Lisäksi kaivataan selkeyttä Suomen ja Ruotsin rooleihin tilanteessa, jossa Itämerelle on levinnyt konflikti. Kolmas vaihtoehto on puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa Norjan mallin mukaan. ”Nämä eivät vaadi repiviä kansanäänestyksiä.”