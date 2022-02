Ilmavoimien ex-komentaja: Näistä syistä Suomi pärjäisi hyökkäyksessä paremmin kuin Ukraina – yksi puute aiheuttaisi ongelmia: ”Ei ole sellaisia sopimuksia, joita Suomella pitäisi olla”

Entinen ilmavoimien komentaja Matti Ahola laskee Suomen ilmapuolustuksen kolmen parhaan joukkoon Euroopassa. Aholan mukaan Suomi selviytyisi kriisissä viikkoja, mutta sitten iskisi ohjuspula, johon auttaisi vain Nato tai valtiosopimus.

Aamulehti

Ilmavoimien entinen komentaja ja puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö kenraaliluutnantti Matti Ahola sanoo, että Suomi pärjäisi kriisitilanteessa paremmin kuin Ukraina. Aholan viesti on tällä hetkellä rauhoittava.

”Vaikka rajan takana olisi 150 000 hyvin varustettua sotilasta, niin ei se minun yöuniani häiritsisi. Sanon tämän siksi, että meidän asevoimamme on niin hyvin varustettu ja koulutettu. Lisäksi saamme noin 300 000 reserviläistä riviin pilliin puhaltamalla.”

Aholan mukaan Suomella on Euroopan maista poikkeuksellisen vahvat asevoimat. Suurimpana erona Suomen ja Ukrainan välillä Ahola näkee ilmapuolustuksen vahvuuden.

”Suomen ilmapuolustus on tällä hetkellä kolmen tehokkaimman joukossa Euroopassa. Tilanne on aivan eri kuin Ukrainan ilmavoimilla.”

Ahola luonnehtii, että Suomi selviäisi kriisissä kuin kriisissä muutaman viikon omin voimin varsin hyvin, mutta sitten tulisi ongelmia vastaan.

”Suuri kysymys olisi, mistä saisimme lisämateriaalia. Näin ilmavoimien upseerina kannan totta kai huolta tästä puolesta. Lisäohjuksia saisimme vain, jos olisimme Naton jäsen, tai jos meillä olisi selkeät valtiosopimukset.”

Hän jatkaa, että siinä ovat vaihtoehdot, joista kumpaakaan ei Suomella ole.

”Kriisiä varten ei ole sellaisia sopimuksia materiaalitoimituksista, joita Suomella pitäisi olla.”

Plussien lista pitempi

Aholan mielestä Nato-jäsenyys olisi pitänyt hoitaa jo aikaa sitten, etenkin kun ajatellaan huoltovarmuutta.

”Olen Naton kannalla täysin, sillä plussat ovat niin paljon suuremmat kuin miinukset. Vaihtoehdot ovat muutoin vähissä näin pienellä maalla.”

Hän pitää järkevänä ajatuksena sitä, että EU ja Nato pääsisivät sellaiseen sopimukseen, jossa Nato hoitaisi EU:n sotilaallisen puolustamisen.

Ahola sanoo, että EU:n artikla 42.7, joka koskee avunantovelvollisuutta jäsenmaan joutuessa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, on täysin huuhaata.

”Se ei johda mihinkään. EU:lla ei ole mitään mahdollisuuksia johtaa sotilasoperaatioita. Nato ei anna joukkojaan sellaisen organisaation johtoon, jolla ei ole omaa johtamis- tai tiedustelujärjestelmää eikä kokemusta puolustuksen harjoittelemisesta. Realiteetit puhuvat sen puolesta, että Nato on ainut organisaatio, joka pystyy panemaan hanttiin.”

Ilmavoimien entinen komentaja, kenraaliluutnantti Matti Ahola oli myös puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 2001-2005. Naton sotilasjohtajiin hän on pitänyt yhteyttä vuosikaudet.

Päätöksentekokykyä tarvitaan

Ahola korostaa, että jos Suomea uhkaa kriisi, valtionjohdon oikeanaikainen päätöksentekokyky on kaiken a ja o.

Demokraattisen maan heikkous voi olla päätöksenteon hitaus, mutta Ahola antaa kiitosta valtionjohdollemme viime päivien ulostuloista.

”Myös eduskunnan keskiviikkoinen keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta oli hyvä. Kun Suomessa pitää tehdä kovan luokan turvallisuuspoliittisia päätöksiä esimerkiksi hävittäjistä, niin valtionjohto puhaltaa harvinaisen hyvin yhteen hiileen.”

Ahola mainitsee myös, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön yhteistyö näyttää toimivan hyvin.

Valmistautuminen huomattaisiin

Hyökkäys Ukrainaan on Aholan mukaan malliesimerkki siitä, miten kriisi laajenee.

”Ei sotilaallinen kriisi tule kuin salama taivaalta. Joukkojen keskittäminen ja materiaalin tuominen vaativat kuukausia. Jos meidän rajoillamme tapahtuisi vastaavaa, niin sataprosenttisen varmasti se havaittaisiin. Kuukausien työtä ei voi salata millään.”

Ahola seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tunti tunnilta. Hänen mukaansa joukkojen määrä alueella on nyt tapissa.

”Venäjähän on saanut haalittua 2-3 kuukauden aikana vajaa 200 000 sotilasta rajalle. Siinä on suunnilleen kaikki se, mitä se pystyy keskittämään, mutta sillä porukalla se ei pysty miehittämään koko Ukrainaa.”

”Ajattelen, että tällä joukolla Venäjä olisi pystynyt varmistamaan Donetskin ja Luhanskin alueet hallintaansa, mutta nyt kun hyökkäyksiä on 4-5 osassa maata, niin tilanne on toisenlainen.”

Ahola muistuttaa, että Ukrainassa on suuria kaupunkeja ja asutuskeskuksia.

”Alku näyttää nyt enemmän siltä, että Venäjä on tehnyt tietoisesti ”sotilaallisen virheen”, kun sillä on joukkoja joka puolella. Se pyrkii painostamaan, sillä kysehän on hallinnon vaihdosta, eli henkinen selkäranka yritetään katkaista. Näin saataisiin maa antautumaan mahdollisimman lyhyellä taistelulla.”

Aholan mukaan laajamittainen pommitus viittaa siihen, että kyse on enemmän henkisestä sodankäynnistä.

”Sotilaallisilla iskuilla saadaan aikaiseksi näyttävää rätinää ja kuvitellaan, että Ukrainan hallitus, parlamentti ja presidentti toteavat, että antaudutaan, eikä panna alttiiksi ukrainalaisten henkiä. Tämä on Venäjän selkeä tavoite.”