Presidentti Niinistö: Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa – ”Jos Venäjä laajentaa sotilaallisia toimia, päädytään kylmempään kuin kylmän sodan aikana”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi tiistaina mediaa Ukrainan tilanteen takia. Seurasimme tilaisuutta hetki hetkeltä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ukrainan tilanne medialle Presidentinlinnassa tiistaina puoliltapäivin.

Tallenteen tilaisuudesta voi katsoa jälkikäteen tässä jutussa. Tekstimuotoinen seuranta löytyy alempaa tästä jutusta.

Ukrainan tilanne on kiristynyt viime päivinä nopeasti. Maanantaina Venäjä tunnusti Itä-Ukrainan separatisti­alueiden itsenäisyyden ja kertoi aloittavansa ”rauhanturva­operaation” alueilla. Suomi tuomitsi useiden muiden länsimaiden tapaan tämän.

Katso tallenne tilaisuudesta:

Seurasimme tilaisuutta hetki hetkeltä:

Kello 12.44: Tilaisuus päättyy.

Kello 12.43: Niinistö uskoo, että Ukrainan tilanne herättää myös lännessä enemmän keskustelua siitä, miten vastaavissa tilanteissa toimitaan.

”Elämme maailmassa, jossa läntisten demokratioiden on aika vaikea ymmärtää väkivaltaan perustuvaa käytöstä valtioilta. Sitä myöten myös aika vaikea kehittää siihen vastauksia. Tämä on aikamoinen dilemma.”

Kello 12.41: Niinistö sanoo, että on selvää, että EU:n ja Venäjän välit ovat jo kireät ja kiristyvät vielä, jos tapahtuu sotilaallista puuttumista. ”Me olemme EU:n jäsen. Jännitteet kyllä kasvavat.”

Jos Venäjä laajentaa sotilaallisia toimia, päädytään Niinistön mukaan ”kylmempään kuin kylmän sodan aikana” ja pitkäksi aikaa.

Kello 12.39: Yksi laukaiseva tekijä sille, miksi Venäjä hyökkää Ukrainaan, voi Niinistön mukaan olla se, että Venäjä on havainnut Ukrainan vahvistuvan.

Kello 12.38: ”Suomi on kokoisekseen, suhteellisesti mitattuna yksi vahvimpia sotilasmahteja Euroopassa”, Niinistö sanoo.

Kello 12.36: Niinistö rauhoittelee huolestuneita suomalaisia. ”Me olemme hyvin valmistautuneita, Suomi on hyvin vakaa ja meillä on hyvin rauhallista koko Itämeren alueella. Uskon, että me voimme tähän luottaa.”

Kello 12.35: Jo se seikka on kansainvälisen oikeuden mukaan sodanluonteinen, että lähetetään joukkoja toisen maan kamaralle Niinistö muistuttaa. Nyt seurataan vielä, ryhdytäänkö alueella hyökkäämään tasavaltojen rajan yli tai muihin aseellisiin sotatoimiin.

Kello 12.34: Oliko Putinin eilinen puhe sotaan lähtevän diktaattorin puhetta? Niinistön mukaan siinä käytettiin samanlaisia elementtejä kuin Putinin puheissa aikaisemminkin.

Kello 12.32: Nyt kysytään EU-maiden pakotteista. Niinistö sanoo, ettei voi kertoa EU:n pakotteiden valmistelusta. Hän korostaa pitävänsä todennäköiseltä, että pakotteissakin tapahtuu portaittaista kehitystä sen mukaan, miten tilanne mahdollisesti muuttuu. Venäjän toimet laukaisevat hänen arvionsa mukaan nyt ”ensimmäisen portaan”.

Kello 12.31: Niinistö uskoo, että käynnissä on nyt yksi liike ja ”seuraavia tulee”.

Kello 12.29: Miten Ukraina voi vaikuttaa tilanteeseen?

”Donbassin alueet ovat olleet jo runsaat seitsemän vuotta separatistien hallussa, joten siinä mielessä tilanne ei ole kartalta katsottuna kovin paljon muuttunut.” Niinstön mukaan Venäjän tunnustamisen päämerkitys on se, että Venäjä legitimoi itselleen puitteet tai kulissin toimia Ukrainassa, esimerkiksi tuoda joukkoja Ukrainan maaperälle.

Kello 12.26: Niinistö kertoo, ettei ole nyt ollut yhteydessä Putinin kanssa. Hän pitää tärkeänä, että keskusteluyhteys säilyy, koska Suomen intressinä on olla perillä siitä, mitä Venäjä ajattelee. ”Sävy saattaa kuitenkin nyt olla vähän toinen”, Niinistö sanoo.

Kello 12.22: Valko-Venäjän johto, johtaja Aleksandr Lukashenko, on Niinistön arvion mukaan vahvasti Venäjän hallinnassa ja sitä kautta Valko-Venäjän myös. Ainakaan vielä ei ole nähty, että sillä olisi vaikutusta muihin Euroopan maihin.

Kello 12.21: Niinistö sanoo, että tänään varmasti pakotteista keskustellaan ja varmasti jonkinasteisia pakotteita on suunnitteilla ja päätettävänä.

Kello 12.19: Kysymys: Mihin Venäjä pyrkii?

Niinistö sanoo, ettei hänen tehtäviinsä kuulu spekuloida tulevaisuuden vaihtoehdoilla. Sen hän kuitenkin sanoo, että alueiden itsenäisyyden tunnustamisen ja rauhanturvaajiksi nimitettyjen sotilaiden kautta Venäjä on luonut puitteet omalle toiminnalleen Ukrainan sisällä. Hänen mukaansa Venäjän toiminta näyttää irrationaaliselta, ja siksi tapahtumia on vaikea ennakoida. Hänen mukaansa se voi olla keino luoda hämmennystä.

Kello 12.16: Niinistön mukaan Venäjän toimilla on vaikutusta Suomen ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin. Hänen mukaansa on jouduttu havaitsemaan, että liikkeitä tehdään ja se vaikuttaa siihen, miten Venäjään ylipäätään suhtaudutaan.

Suomen asemaan kansainvälisesti Venäjän toimet eivät Niinistön mielestä vaikuta.

Kello 12.15: Niinistön mukaan on selvää, että jollain tavalla Venäjä tulee ratkaisemaan Ukrainan tilanteen. ”Joko sopimuksella, painostuksella tai sotaisilla toimilla.”

Niinistö sanoo, ettei pitäisi mahdottomana että Venäjä ajattelee selvittää Ukrainan tilanteen ja sitten pyrkiä jatkamaan keskustelua. ”On tietysti toinen juttu, löytyykö keskusteluseuraa.”

Kello 12.08: Niinistön mukaan varsinaisia sotatoimia ei ole Ukrainassa vielä nähty. ”Mutta se seikka, että maa lähettää toisen maan alueelle sotavoimia, on tietysti teorian mukaan jo sinänsä lähellä sotatilaa, ainakin lähellä.”

Media kysyy, millaista apua Suomi voisi Ukrainalle antaa. ”Meillä on Viron esittämä pyyntö Suomesta aikanaan myytyjen tykkien luovuttamisesta eteenpäin. Minusta se asettuu hivenen eri mittarille kuin jos ajateltaisiin Suomen suoraa asevientiä”, Niinistö sanoo.

Lisäksi hallitus on jo päättänyt rahallisesta avusta. Niinistö nostaa esille myös sen, että Ruotsi ja Norja käyttävät niin sanottua resilienssirahastoa, joka hänen mukaansa antaa Ukrainalle vapaammat kädet rahojen käyttöön kuin kehitysapuun liittyvä. ”Pohdinnassa on, miten Suomi resilienssiapuun voisi suhtautua myönteisesti.”

Kello 12.05: Keskustelu Suomen Nato-jäsenyydestä vilkastuu Niinistön mukaan varmasti entisestään, mikäli Venäjä antaa siihen aihetta.

Kello 12.04: Siirrytään median kysymyksiin. Ylen toimittaja kysyy, kohdistuuko Suomeen uhkaa.

”Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa, sotilaallista eikä muutakaan”, Niinistö sanoo. Täällä on hänen mukaansa sikäli erikoinen tilanne, että koko Itämeren alue tuntuu hyvin rauhalliselta. ”Edelleen sotavoimien määrä, venäläisen varustelun määrä on vähenemään päin. Mistään uhasta me emme voi puhua.”

Niinistön mukana puolustusvoimat on seurannut tilannetta pitkään ja ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka on nähty tarpeelliseksi.

Kello 12.04: Niinistö sanoo, että Suomi tukee vahvasti Ukrainaa ja ukrainalaisia ihmisiä tässä tilanteessa.

Kello 12.02: Mitä seuraavaksi tapahtuu, sitä on Niinistön mukaan vaikea lähteä ennustamaan. Keskeisen tärkeää on hänen mukaansa se, että sotilaalliselta toiminnalta ja väkivallalta pidättäydyttäisiin.

Kello 12.01: Presidentti Sauli Niinistö aloitti tilaisuuden.