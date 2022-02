HS: Hallitus kaavailee laajempaa työmatkavähennystä ratkaisuksi bensiinin hinnannousuun

Hallituksessa neuvotellaan tukipaketista, jonka suuruus on alustavien laskelmien mukaan sata miljoonaa euroa.

Hallitus jatkaa tiistaina neuvotteluja keinoista, joilla helpotetaan energian ja polttoaineiden hintojen noususta kärsiviä kansalaisia.

Neuvotteluissa käsitellään muun muassa yleistä polttoaineiden veroalea, jakeluvelvoitteen alentamista, työmatkavähennystä, jolla tuettaisiin pitkien matkojen työssäkäyntiä ja ammattidieselistä tehtävää veroalea tai -palautusta.

Helsingin Sanomat uutisoi omiin lähteisiinsä nojaten, että päätuki tulee todennäköisesti kohdistumaan työmatkavähennykseen.

Yksi keino on nostaa määräaikaisen työmatkavähennyksen enimmäismäärää. Toinen keino on alentaa vähennyksen omavastuuosuutta. Myös muita matkoihin liittyviä tukia on HS:n tietojen mukaan pohdinnassa.

Matkakulujen omavastuu on nyt 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 7 000 euroa.

Alustavien laskemien mukaan tukipaketin hinta voisi olla sadan miljoonan euron luokkaa.

Hallitus tuskin alentaa polttoaineiden verotusta, sillä bensapumpulla vähänkään näkyvä alennus maksaisi 500–800 miljoonaa euroa.