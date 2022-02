Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen jättää tehtävänsä 12 vuoden jälkeen

Kapulanvaihdon aika, toteaa väistyvä toimitusjohtaja.

Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen on irtisanoutunut tehtävästään. Jaatinen kirjoittaa etujärjestön verkkosivuilla, että 12 vuoden jälkeen on hyvä aika lähteä. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistetty.

Jaatinen jatkaa Metsäteollisuudessa vielä toukokuun puoliväliin saakka.

”Tuskin koskaan on täydellistä aikaa jättää itselleen tärkeitä tehtäviä. Uskon kuitenkin, että minun kohdallani paras hetki on juuri nyt – koen, että omalta osaltani moni tehtäväni on saatettu loppuun ja on kapulanvaihdon aika”, Jaatinen kirjoittaa.

Jaatisen toimitusjohtajakaudella Metsäteollisuus on irtautunut työehto­sopimus­toiminnasta, ja työehdoista sopiminen on siirtymässä yritystasolle.

”Olen ollut vahvasti sitoutunut uudistuksen läpiviemiseen ja nyt järjestön velvoitteet muutosprosessissa on hoidettu”, Jaatinen toteaa.

Hän kertoo, ettei ole vielä tehnyt tarkempia suunnitelmia omasta tulevaisuudestaan. ”Jotta voi tarttua uuteen on rohjettava päästää irti entisestä. Mitä se uusi osaltani on, en vielä tiedä, mutta taatusti jotain mielenkiintoista.”