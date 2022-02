Tässä ovat loton oikeat numerot – ei yhtään täysosumia

Aamulehti

Loton kierroksen 5/2022 oikea rivi on 19, 20, 23, 27, 29, 32 ja 34. Lisänumero on 8. Plusnumero on 6.

Täysosumia ei tullut yhtään kappaletta. Voittopotti olisi ollut 1,2 miljoonaa, sillä vasta viime viikolla jaossa ollut 12 miljoonan euron päävoitto meni jakoon neljälle lottoajalle. Voittajat olivat tuolloin Turusta, Helsingistä, Kannonkoskelta ja Myrskylästä.

6+1 oikein -tuloksia tuli yksi. Sen voittosumma on 169 640,02 euroa.

Lauantai-Jokeri on 4 3 9 6 2 5 ja 0. Jokerissa ei ollut 7 oikein -tuloksia, eikä myöskään 6 oikein -tulosta.

Lomatonnin voittoyhdistelmä oli San Diego ja 65. Kaupungin ja numeron sai oikein 14 osallistujaa.