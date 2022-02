Suomen ulkoministeriön tiedotteen mukaan ministerien on määrä keskustella tapaamisessaan ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista.

Tukholma

Suomen ja Ruotsin ulko- sekä puolustusministerit tapaavat tänään keskiviikkona Tukholmassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapaavat Ruotsin ulkoministeri Ann Linden ja puolustusministeri Peter Hultqvistin vain päivä sen jälkeen, kun Venäjä esitti Suomelle ja Ruotsille vaatimuksia ”turvatakuista”.

Haavisto kertoi tiistaina, että Venäjälle annettavasta vastauksesta keskustellaan Ruotsin johdon kanssa. Venäjän kirjeen sai myös monta muuta EU- ja Nato-maata, ja Haaviston mukaan vastausta valmistellaan myös yhdessä muiden kanssa.

”Ruotsi on läheisin kahdenvälinen kumppanimme ja teemme paljon yhteistyötä. Pidämme tiiviisti yhteyttä myös ministeritasolla. Odotan jälleen hyödyllisiä keskusteluja”, sanoo ulkoministeri Haavisto tiedotteessa.

”Suomen kansainvälisessä puolustusyhteistyössä Ruotsilla on erityisasema. Viime vuosina olemme tiivistäneet puolustusyhteistyötä ja näin on tarkoitus jatkaa. Tavoitteena on puolustuksen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kaikissa olosuhteissa”, puolustusministeri Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Ruotsin hallituksen tiedotteen mukaan ministerit tapaavat keskellä huonontunutta turvallisuuspoliittista tilannetta. Ruotsi kertoo myös, että suomalaisministerit tulevat tapaamaan Tukholmassa myös Ruotsin puolustusvoimien komentajan Micael Bydénin.