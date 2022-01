Arjen lähipalvelut ovat keskustan peruskauraa. Se on tuttu aihe myös sdp:lle ja kokoomukselle, mutta selvästi vieraampi perussuomalaisille ja vihreille.

Aluevaalien puoluekannatus näytti aika paljon erilaisemmalta kuin mitä mielipidemittaukset kertoivat.

Valtakunnallisesti kokoomus kynsi kärkeen. Välillä illan mittaan kokoomuksen, keskustan ja sdp:n erot olivat hyvin pienet.

Näyttää siltä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orvon aiempaa sähäkämpi esiintyminen ja hallituspuolueiden haastaminen vaalitenteissä jaksoi kantaa.

Puheenjohtaja on toistuvasti puhunut rahasta eli siitä, miten sote-palvelut rahoitetaan. Velalla mässäily ja suomalaisten kukkaroiden nyhtäminen ovat olleet vakioheittoja. Maakuntavero on niinikään ollut hänen mieliaihe. On totta, että kansalainen on epätietoinen siitä, tuleeko vero ja milloin, ja jos tulee, niin kuinka suurena.

Jostainhan rahaa on tehtävä, sillä ei voida kuvitella, että hyvinvointi kasvaisi nykyresursseilla varsinkin, kun väestö vanhenee.

Orvon linja on pysynyt melko samanlaisena pitkään. Hän välttelee virheitä. Osa katsoo, ettei hän lähde ottamaan turhia riskejä, vaan ajattelee, että parempi pelata varman päälle. Ykkösasema pitäisi saada pysymään ensi vuoden eduskuntavaaleihin asti. Reilu vuosi on pitkä aika poliittisella temmellyskentällä. Mitä vain voi tapahtua.

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaihto on ollut kokoomusväelle mannaa. Perussuomalaisten johtoon kesällä valittu puheenjohtaja Riikka Purra ei ole saanut vielä sellaista jalansijaa puolueessa kuin edeltäjänsä Jussi Halla-aho. Voikin sanoa, että Purran väki antaa tuulensuojaa kokoomukselle. Niin kauan kuin Purra on heikompi johtaja kuin Halla-aho, niin kokoomuksella ei ole hätä päivää.

Perussuomalaiset jäivätkin neljännelle sijalle. Romahdus on kova. Tämä ei sinällään ole kovin suuri yllätys, sillä Purra on keskittynyt korostetusti maahanmuuttopolitiikkaan. Siitä ei näissä vaaleissa ole puhuttu. Arjen sote-palvelut on heille vieraampi alue.

Pääministeripuolue sdp ja keskusta kulkivat ilalla puoli kymmenen aikaan tasatahtia. Keskustan loppukiri löi ällikällä kaikki. Viimeinen gallup lupasi jo hyvää, eli 17,7 prosenttia, mutta keikkuipa puolue välillä jopa ykkösenä.

Keskustasta on kuvailtu, että he saivat vauhdin kiihtymään oikeaan aikaan. Aluevaalit ovat kohtalon vaalit. Onhan puolueen vuosikymmenten haave maakuntahallinnosta saatu vihdoin toteutettua. Jos ei puolue pärjäisi omalla kotikentällään, niin missä sitten.

Perusturva on ollut keskustan punainen lanka ja siitä näissä vaaleissa on kysymys, vaikkakin välillä on menty bensan hintaan ja Nato-jäsenyyteen. Puheenjohtaja Annika Saarikko on profiloitunut sote-asiantuntijana, joten arjen lähipalveluista on ollut mutkatonta puhua toreilla.

Tässä suhteessa keskusta on puhunut kilpakumppaninsa perussuomalaiset ja vihreät suohon. Näiden vaalien tematiikka onkin ollut kokoomuksen, sdp:n ja keskustan käsissä alusta alkaen eli vanhojen suurten puolueiden.

Nähtävästi keskusta on pystynyt vakuuttamaan kannattajiaan siitä, että pienille ja keskisuurillekin kunnille uudistus tuo pelastusta.

Tähän astihan useissa kunnissa on ollut ongelmana se, etteivät ne päätä itse palveluistaan, vaan sen tekevät suuret sairaanhoitopiirit. Laskut lähetetään kunnille, jotka aiheuttavat yllätyksiä. Jotta pino saadaan maksuun, on jostakin supistettava tai korotettava veroja.

No, jatkossa asioista päättää valtuusto, mutta pieni siivu vallasta irtoaa pienille kunnille, joista valitaan valtuutetut.

Ajatuksena on, että uudistus toisi pienille ja keskisuurille kunnille vakautta. Kunnissa tiedetään, paljonko ovat vaikkapa koulutusmenot, mutta sote-menot ovat kysymysmerkki. Aika näyttää, tuoko uusi malli vakautta kuntapolitiikkaan, ja miten kunnat jatkossa selviävät.

Sdp:n vetoapuna on ollut pääministeri Sanna Marin (sd), vaikka hän ei ehdokkaana ollutkaan. On hyvä muistaa, että hänen henkilökohtainen suosionsa on edelleen korkealla.

Sdp:lle maakuntamalli sopi sen jälkeen, kun siitä siivottiin pois yksityiset palveluntuottajat. Puolue on luottavainen, että uuden mallin myötä palvelut paranevat.

Vihreille tulos on heikko, jopa odotettua laimeampi. Syitä taustalla on monia.

Ympäristöministeri Emma Karin (vihr) kerrotaan olevan taitava ministeri, joka käytännässä johtaa vihreiden politiikkaa. Maria Ohisalon (vihr) sijainen puheenjohtajana on Iiris Suomela (vihr), joka on pakosta joutunut sivuraiteelle.

Tilanne on vähintäänkin outo. Puheenjohtaja on sivussa hallitustyöskentelystä, mutta hän antaa kasvot vaalitulokselle. Jos se jää niinkin alhaiseksi kuin nyt uhkaa jäädä, niin se on Suomelalle hankala rasti. Vastuu ilman valtaa ei ole ihanteellinen yhtälö. Toki tulokseen vaikuttaa myös se, että Helsinki ei ole mukana aluevaalissa.

Aluevaalit käytiin maakunnissa, mutta tuloksella on toki vaikutusta hallitustyöskentelyyn. Keskustan ja sdp:n akselin voi nähdä voimistuvan.

Hallitustaipaleen aikana keskusta ja sdp ovat usein ollaan napit vastakkain, mutta viime aikoina vihreät on alkanut haastaa sdp entistä hanakammin kuntavaaleista lähtien. Metsästrategia on esimerkki.

Taustalla on huoli kannatuksestaan. Marinin imago imuroi vasemmistolaisesti ajattelevia äänestäjiä vihreiltä ja muita liikkuvia ääniä.

Keskustassa on sittemmin huokaistu helpotuksesta, sillä näyttää siltä, että heillä on sdp:n kanssa ilmastopäätöksissä aika samat askelmerkit. Jos tämä linja pitää, ja jos työllisyysuudistuksissa edetään, niin hallitus voi sittenkin pitää talonsa pystyssä koko vaalikauden.

Historialliset aluevaalit pidettiin ensimmäistä kertaa. Ehdokkaita oli saatu kokoon hulppea määrä, yli 10 500. Monelle ehdokkuus oli hyvä kokemus tulevia koitoksia silmällä pitäen. Ja on hyvä muistaa, että nämä vaalit olivat hyvät ehdokkaille, kukaan ei pudonnut.

