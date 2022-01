Katariina Pylsy ei ehtinyt seurata laskentaa – keskustan äänikuningattaren viitta Pirkanmaalla tuli täytenä yllätyksenä

”Ihminen tarvitsee myös ihmisen, ei robotin kanssa voi keskustella”.

Keskusta vyörytti itselleen huipputuloksen valtakunnallisesti, mutta perinteisesti Pirkanmaa ei ole ollut puolueen vahvinta aluetta. Uusia valtuutettuja on tulossa seitsemän.

Keskustan äänikuningattareksi nousi Katariina Pylsy Hämeenkyröstä.

Pylsylle äänisaalis oli valtava yllätys. Hän ei ollut ehtinyt seurata sunnuntai-iltana ennakkoäänten julkistamista lainkaan.

”Olin Mouhijärvellä talkoissa auttamassa erästä vanhusta, kun puhelimet alkoivat soida. Saadut äänet tulivat täytenä yllätyksenä. Nauroin miehelleni, että saankohan yhtään ääntä, kun oma ehdokasnumerokin oli vaikea muistaa. Mietin, että kirjoitinko sen oikein äänestyslappuun”, hän naurahtaa.

Pylsyllä on vankkaa taustaa aluevaltuustoon. Hän on toiminut maaseutujohtajana Sastamalassa. Kaikkiaan kokemusta maakuntahallinnosta on yli 40 vuotta. Nykyisin hän on eläkkeellä, mutta puuhaa riittää monella suunnalla.

”Vanhuspalvelut ovat olleet minulle tärkeä osa. Olen aikoinani hoitanut omatkin iäkkäät vanhempani”.

Aluevaaleihin Pylsy lähti, kun hän näki kartan, jossa Hämeenkyrö jäisi ilman terveyskeskusta.

”Toivon, että se säilyy samoin kuin terveyskeskukset kuntakeskuksissa Sastamalassa.”

Pylsy korostaa, että keskustan tavoite, että lähipalvelut turvataan.

”Digitalisaatio tulee ja siitä on paljon hyötyä, mutta meillä on edelleen ryhmiä, jotka eivät pärjää, tai eivät hallitse näitä laitteita. Palveluissa pitää olla ihminen ihmiselle, ei robotin kanssa voi keskustella.”

Pylsy kavahtaa myös suuria keskittyneitä kokonaisuuksia.

”Vein iäkkäitä keskussairaalaan. Totesin, että pitää olla tosi terve, että selviäisi talossa yksin pitkine käytävineen.”

Pylsy peräänkuuluttaa myös avustajia lääkäreille ja hoiva-avustajia yksiköihin.

”Ei lääkäri ole koulutettu kymmensormijärjestelmään. He tarvitsevat avustajia, jotka sen hallitsevat.”

Vielä yhdet vaalit

Ylöjärveläinen luokanopettaja, palveluohjaaja Minna Sarvijärvi on pokkaamassa Pirkanmaalta keskustaehdokkaiden toiseksi suurimman potin.

Saamaansa äänimäärää hän kuvailee uskomattomaksi. Sarvijärvellä on sote-alan taustaa esimerkiksi oppilashuoltoryhmistä jo yli 25 vuoden ajan. Hän on ollut kaupunginhallituksen edustajana perusturvalautakunnassa sekä sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustossa. Tätä nykyä hän on myös toinen Kevan Pirkanmaan valtuutetuista.

”Sanoisin, että olen monissa liemissä keitetty. Kevan valtuutetun pesti antaa erityisen hyvän näköalan sote-alaan.

Sarvijärvi kertoo ajatelleensa, että jos aluevaalit pidetään, niin ne ovat hänen viimeiset vaalinsa.

”Päätin, että niihin vielä lähden”.

Tuore valtuutettu sanoo, että yhteys kuntien ja alueorganisaation välillä on merkittävä.

”Jotkut puhuu rajapinnasta, mutta minusta se on väärä sana. Siinä ei saisi olla rajaa. Puhuisin yhdyspinnasta.”

Sarvijärvi toivoo, että uudessa hallintomallissa lautakunnat valmistelisivat asiat, eivätkä valiokunnat.

”Jos hallintomalli organisoidaan hyvin, luulisin, että kymmenen valtuuston kokousta riittää vuodessa. Riippuu paljon asioiden valmistelusta”.

Lautakunnilla on esityslistat ja julkiset pöytäkirjat. Valiokunnissa saadaan asioita vaan tiedoksi.

Sarvijärvi ei vietä paljonkaan vaalivalvojaiset, sillä työmaa kutsuu aamulla kello kahdeksan.

Sitoutuminen tärkeää

Entinen kansanedustaja Pertti Hakanen iloitsi vaali-iltana keskustan komeasta tuloksesta. Hän tuli niin ikään valituksia uuteen aluevaltuustoon.

”Valtakunnan tulos antaa uskoa tulevaisuuteen.”

Hakanen näkee, että valtuuston tärkein ponnistus on se, että kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

”On tärkeää, että saadaan juna kulkemaan niin hyvin, että kaikki on kunnossa vuoden vaihteeseen mennessä.”