Pohjoismaissa on eroja tiiviydestä huolimatta. Ruusujen saarella jyrisevät panssarivaunut. Suomessa taas seurataan, säädellään ja tarkkaillaan.

Ruotsin sotilaallisen valmiuden nosto sille kuuluvalla Gotlannin saarella kohahdutti maailmaa ja totta kai myös lähinaapuri Suomea, mutta kohahduksen olisi pitänyt olla vieläkin suurempi kuin mitä se nyt on ollut.

Venäjän ja lännen välit tiedetään kiristyneiksi Ukrainan tilanteen takia, mutta silti Suomessa on oltu ehkä enemmän hämillään kuin huolestuneita.

Mihin Ruotsin radikaali liike oikein perustuu? Onko valmiuden nosto tehty sisäpolitiikan pönkittämiseksi tai mikä tärkeintä, onko Ruotsilla jotakin sellaista salaista tietoa, jota Suomella ei ole?

Kysymyksiä on sakeana ilmassa, mutta vastauksia vähän. On vaikea nähdä, että Ruotsiin kohdistuisi mitään konkreettista uhkaa tällä hetkellä. Nähdäänkö jossain uhkakuva, jossa venäläiset nousisivat maihin Ruotsissa? Vaikea uskoa todeksi, vaikka tiedetään Gotlannin strateginen merkitys Itämerelle.

Jos taas Ruotsilla olisi jotakin sellaista tietoa, mikä olisi vaikuttanut valmiuden nostoon, niin miksi sitä ei ole Suomella, kysellään.

Tästä päästään Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön, jota on toitotettu vuosikaudet. Sen on kerrottu olevan niin syvää kuin ylipäätään voi olla. Seuraava askel olisi puolustusliitto. Aika ajoin on myös väläytelty yhteisiä ilma- tai merivoimia.

Yhteistyön yksi tärkeä paalu on tietojen vaihtaminen. Jos siis Ruotsilla olisi jotakin uutta tietoa takataskussaan liittyen Itämeren turvallisuuteen, niin yhteistyön nimissä sen olisi pitänyt kertoa siitä Suomelle.

Ruotsin reagointia on selitetty monissa puheenvuoroissa valppaudella ja sillä, että se toimii eri lailla kuin Suomi.

Muutoin ei voi ajatella tilannetta, jossa panssarivaunut herättelivät uinuvan ruusujen saaren asukkaat, mutta Suomessa puolustusvoimat tyytyy toteamaan, että se seuraa tilannetta tarkasti, säätelee valmiuttaan ja toimintaansa tarpeen mukaisesti. Jos alueloukkauksia tapahtuu maalla tai merellä, niin niistä ilmoitetaan myös julkisuuteen.

Jos olisi jokin salainen tieto, johon Ruotsin nojaa, niin pitäisikö siinä tapauksessa Suomessa olla miehitys rajoilla ja vaikkapa pari panssariprikaatia siirrettynä Lappiin? Miltä tämä näyttäisi maailmalle? Aika oudolta.

Osa pitääkin ruotsalaisten valmiuden nostoa ylireagointina. On myös kuultu selitykseksi se, että Ruotsi on aiemmin viestittänyt, että se aikoo vahvistaa puolustusta Gotlannissa. Nyt näytti löytyvän ajallisesti sopiva sauma.

Kun miettii Ruotsin puolustuksen vahvistamista, kannattaa muistaa historia. Ruotsi luopui asevelvollisuudesta noin 12 vuotta sitten, mutta vuonna 2017 Ruotsin valtiopäivät palautti asevelvollisuuden palkka-armeijan rinnalle.

Tavallaan maa aloitti valmiuden nostamisensa lähes nollasta, mikä ei ole koskaan halpaa tai helppoa. Tällaiseen tempoiluun ei Suomessa olisi ollut varaa.

Jälkiviisaat voivat sanoa, että Ruotsin tempaus kannatti. Se säästi maalle rahaa niinä vuosina, kun armeija oli ajettu alas. Eikä sinä aikana syttynyt sotaa, johon sen olisi pitänyt osallistua.

Vaikka valmiuden nosto on radikaali temppu ja hämmennystä herättävä, niin Suomen kannalta Ruotsin puolustuksen henkiin herättely ja ylipäätään valveutuminen Itämerellä on tervetullutta. Se antaa myös entistä paremman alustan puolustusyhteistyöllemme myös jatkossa.

Vaikka valmiuden nosto näyttäytyy isolta ratkaisulta, niin valmiuden saa nopeasti myös laskettua. Panssarivaunut vietiin saarelle, mutta yhtä näppärästi ne saadaan sieltä pois. Ehkä siis ruotsalaisten reagointi on puhtaasti viesti Venäjälle siitä, että puolustusta ollaan kovaa kyytiä palauttamassa ja että maassa olla valppaina.

Mielenkiintoista olisi tietää, millaisia keskusteluja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on käynyt virkaveljensä Peter Hultqvistin kanssa. Vaatiihan tiivis puolustusyhteistyö yhteydenpitoa säännöllisesti. Jo edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ja ruotsalainen virkaveli tapasivat tiuhaan tahtiin toisiaan.

Vaikka Suomi valitsi yhdysvaltalaisen hävittäjän, eikä länsinaapurin Jas Gripen -hävittäjää, niin puolustusyhteistyön arvioidaan jatkuvan entiseen tapaan. Tätä toistivat myös ruotsalaiset itse päätöksen kuultuaan. He olivat luonnollisesti pettyneitä, mutta totesivat, että yhteistyön kehittäminen jatkuu ja että Suomi on jatkossakin lähin kumppani puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa.

Tästä voinee vetää johtopäätöksen, että myös tieto kulkee edelleen kumpaankin suuntaan.