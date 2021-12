Näin tapahtumia peruutetaan Tampereella: Lumikuningatar-jääshow siirtyy vuodella eteenpäin koronarajoitusten vuoksi, osa Sorin sirkuksen Soilu-joulushow’n esityksistä peruutetaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi torstaina päätöksen uusista rajoituksista Pirkanmaalla. Rajoitukset iskevät tamperelaiseen tapahtumateollisuuteen.

Aamulehti

Lumikuningatar-jääshow siirtyy koronarajoitusten vuoksi vuodenvaihteeseen 2022–2023. Lumikuningattaren oli tarkoitus saada ensi-iltansa Tampereen uudella Nokia-areenalla 1. tammikuuta 2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi torstaina 23. joulukuuta uusia koronamääräyksiä, jotka kieltävät kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Määräykset ovat voimassa 25.12.2021–7.1.2022. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla.

Tapahtuman järjestää Nokia-areenalla Tampere-talo.

”Monesta syystä meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Totta kai olisimme halunnut tehdä sen pian, mutta tuotannossa on paljon esiintyjiä, joilla on tiukat aikataulut ja sitten on tietysti kyse areenan saatavuudesta”, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kommentoi peruuntumista Aamulehdelle.

”Olemme varautuneet tähän jo tuotannon alusta lähtien ja tehneet varasuunnitelmaa, koska olemme tienneet, että sadan prosentin varmuutta ei ole tällaisessa pandemiatilanteessa. Kun lopullinen tuotantopäätös tehtiin toukokuun lopussa, niin näytti vahvasti siltä, että rokotuskattavuus tulisi olemaan riittävä, ja että koronapassin avulla saisimme tämän tehtyä. Tämähän jäi kiinni vain muutamista päivistä. Ei olisi tarvinnut kuin pandemian kiihtymisvaiheen tulla pari viikkoa myöhemmin, niin olisimme saaneet tämän toteutettua.”

Lumikuningatar-projektia on valmisteltu kolmen vuoden ajan. Pääroolissa nähdään Tampereelta kotoisin oleva taitoluistelija Kiira Korpi. Ahokas vahvistaa, että alustavasti lähes koko työryhmä on sitoutunut vuoden kuluttua nähtävään esitykseen.

”Tässä on kuitenkin vielä paljon kaikenlaisia yksityiskohtia.”

Ahokas kommentoi uusien rajoitustoimien vaikutuksia niin asiakkaiden kuin esiintyjien näkökulmista.

”Asiakkaan näkökulmasta hyvät uutiset ovat se, että teos on saatu tehtyä, se on käsittämättömän upea ja esityksille on löydetty korvaavalle päivät. Esiintyjien ja työryhmän näkökulmasta tämä on aivan valtava pettymys. Tämä on myös monella tapaa konkreettinen taloudellinen menetys. Se on raskas fakta.”

Lumikuningattareen jo ostetut liput ja lippuvaraukset käyvät sellaisenaan esityksen uuteen ajankohtaan. Jos uudet ajankohdat eivät sovi, asiakas voi vaihtaa liput toiseen Lumikuningattaren näytökseen, Tampere-talon lahjakorttiin tai hakea lippurahoja takaisin 28. helmikuuta 2022 mennessä.

Lipun ostaneet asiakkaat kontaktoidaan sähköpostitse torstain 23. joulukuuta 2021 aikana.

Tampere-talon muut tapahtumat siirretään

Ahokas vahvistaa, että kaikki Tampere-talon muut 25.12.2021–7.1.2022 välille sijoittuneet tapahtumat pyritään siirtämään uusiin ajankohtiin.

”Käytännössä katsoen kaikille tapahtumille on löydetty siirtomahdollisuus. Olemme pandemia-aikana siirtyneet jo melkein 1 000 tapahtumaa. Käytännössä aina olemme löytäneet sopivan siirtoratkaisun.”

Uusille päivämäärille siirtyvät esimerkiksi Uudenvuoden wieniläiskonsertti sekä brittiläisen rockyhtye Jethro Tullin konsertti.

”Toivomme yleisöltä kärsivällisyyttä. Kaikkia yksityiskohtia ei ole saatu vielä tässä kohtaa tietenkään ratkaistua.”

Ahokas kertoo, että Tampere-talo tiedottaa lipun ostaneille asiakkaille konserttien siirrosta. Liput voi myös palauttaa tai vaihtaa lahjakorttiin.

Sorin Sirkus perui Soilu -joulu show’n esityksiä

Myös Sorin sirkus ilmoitti torstaina peruvansa osan joulushow Soilun esityksistä. Esityksen näytökset perutaan 5.–7. tammikuuta 2022. Palautusaikaa käyttämättömille lipuille on vuoden 2022 loppuun saakka. Palautuksen voi tehdä Lippu.fi -verkkopalvelun kautta. Lipun voi vaihtaa myös Sorin Sirkuksen lahjakorttiin.

Joulushow’n esitykset jatkuvat vielä 8. ja 9. tammikuuta.