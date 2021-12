Aamulehti palvelee jouluna verkossa joka päivä – Luvassa uutisia, suoria lähetyksiä, Tähtijuttuja ja ajanvietettä

Tuoreiden uutisten lisäksi tarjoamme monipuolisen kattauksen luettavaa ja katsottavaa verkossa myös joulupäivänä ja tapaninpäivänä, kun painettu Aamulehti ei ilmesty.

Aamulehti

Aamulehti ilmestyy digitaalisena myös joulunpyhinä 25.–26. joulukuuta 2021. Verkossa ja sovelluksessa on runsaasti juttuja ja monenlaista luettavaa sekä tuoreimmat uutiset aamusta iltaan. Kirjaudu sisään, jotta pääset nauttimaan kaikista sisällöistä.

Painettu lehti ja digitaalinen näköislehti eivät ilmesty 25.–26.12.

Joulurauha suorana

Näytämme suorana joulurauhan julistuksen toistaiseksi salaisesta paikasta Tampereella. Lähetys osoitteessa aamulehti.fi/live alkaa jouluaattona kello 12. Joulurauhan julistaa Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikainen.

Runsaasti Tähtijuttuja

Joulupäivänä kerromme Tähtijutussamme muun muassa Tampereen Raholassa sijaitsevasta historiallisesta kartanosta. Myös seuraavat Tähtijutut julkaistaan verkossa ja sovelluksessa jouluna.

Autotoimittaja Kari Pitkänen koosti yhteen parhaat ratkaisut ja yksityiskohdat, joita vuoden 2021 uusista henkilöautoista löytyy.

Kerromme myös pirkkalalaisesta Plugit Finlandista, joka sähköistää taloyhtiöitä ja kaupunkibusseja. Yrityksellä on nyt huimat kasvuodotukset.

Toimittajamme Minna Ala-Heikkilä haastatteli mänttäläistä Jonna Ranta-ahoa, joka menetti miehensä hirvikolarissa ja jäi yksin odottamaan vauvaa.

Kalastava kiinteistönvälittäjä, sosiaalisessa mediassa huimaan suosioon noussut Heli Nikula kertoo, kuinka hän hurahti islantilaisneuleisiin.

Islantilaisneuleista innostuneella Heli Nikulalla on jo liki 29 000 Instagram-seuraajaa.

Tapanina lisää

Tapaninpäivänä julkaisemme hakukoneen, josta näet, millaisia rikoksia asuinalueellasi on tehty tänä vuonna Tampereella. Poliisi kertoo myös kahdesta rikosilmiöstä, jotka nyt korostuvat poliisin silmissä.

Kerromme myös asuntosijoittaja Miika Vuorensolasta, joka omistaa lähes sata asuntoa ja rakennuttaa kerrostalon Pirkkalaan.

Ylöjärveläinen Matti Mäkitalo puolestaan kertoo, millaista on sairastaa vakava, sairaalahoitoa vaatinut koronatauti.

Aamulehden toimittajat Tiina Ellilä ja Minna Ala-Heikkilä (takana) vertasivat ruoka-annoksiaan ja liikuntamääriään.

Koko vuoden olemme seuranneet toimittaja Tiina Ellilän painonpudotusprojektia. Nyt hän yrittää pudottaa painoaan uudella keinolla liikuntabiologin laatiman dieetin avulla. Juttusarja on tarjonnut arvokasta hyötytietoa ja vertaistukea kaikille painonpudottajille.

Tapaninpäiväksi olemme verkkoon koonneet luettavaksi myös ison kattauksen vuoden suositumpia juttujamme.

Mukavasti ajanvietettä

Jo aatonaattona julkaisimme verkossa graafikko Hannu Mänttärin suositun kuva-arvoituksen. Aivopähkinä on mukavaa ajanvietettä koko perheelle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippupaketteja.

Lue lisää: Tässä joulun ratoksi Hannu Mänttärin upouusi 79 kuvan arvoitus – Tunnistatko kaikki kuviin kätketyt automerkit?

Näin kirjaudut

Tähtijutut ovat vain kirjautuneiden tilaajien luettavissa. Aamulehteen kirjaudutaan Sanoma-tilillä. Sanoma-tilillä voit kirjautua sisään kaikkiin Sanoman verkkopalveluihin sekä muokata niiden tilauksia ja vaihtaa vaikkapa osoitetietosi.

Tilin käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, joka on liitetty Aamulehden tilaukseen. Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajille tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Olet saanut kyseiseen sähköpostiosoitteeseen postia Aamulehden asiakaspalvelulta.

Aloita kirjautuminen painamalla Aamulehti.fi-sivuston oikeassa yläreunassa olevaa Kirjaudu-kuvaketta. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen aamulehti.fi/kirjaudu. Sovelluksessa kirjautuminen löytyy, kun painat oikean alareunan Lisää-kuvaketta. Seuraa kirjautumisikkunassa näkyviä ohjeita.

Jos tarvitset apua kirjautumisessa tai muissa Sanoma-tiliin liittyvissä asioissa, Aamulehden asiakaspalvelu auttaa sinua numerossa 010 700 4992.

Voit hoitaa Sanoma-tiliisi ja tilaukseesi liittyviä asioita osoitteessa oma.sanoma.fi.

Löydät lisätietoa kirjautumisesta ja Sanoma-tilin käyttöönotosta osoitteesta oma.sanoma.fi/lisatietoa.