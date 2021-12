Aamulehden (20.12.) sivulla A31 julkaistussa delirium-oireyhtymää käsittelyssä jutussa oli virhe. Jutussa väitettiin, että vanhainkoti on sama asia kuin tehostetun palveluasumisen yksikkö. Todellisuudessa nämä kaksi ovat eri asioita, ja termiä vanhainkoti käytetään enää lähinnä arkikielessä. Tehostetun palveluasumisen yksikkö on tarkoitettu ikäihmisille, joiden toimintakyky on merkittävästi rajoittunut.