Tallink Siljan matkustajalaiva hajosi lähdettyään Tallinnasta – kyydissä vajaat 400 matkustajaa: ”Heillä on ollut kaikki hyvin”

Varustamon kerrotaan, että tilanteessa ei ole ollut onnettomuuden vaaraa.

Tallink Siljan Megastar-matkustajalaiva on hajonnut tänä aamuna lähdettyään Tallinnan satamasta kohti Helsinkiä. Laiva joudutaan hinaamaan takaisin Tallinnaan, jonne sen on määrä saapua kello 11:een mennessä. Kyydissä on varustamon mukaan vajaat 400 matkustajaa.

Varustamon mukaan laivan automaatiojärjestelmässä ilmeni vikaa sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Tallinnasta Helsinkiin puoli kahdeksalta.

– Laivalla on ilmeisesti ollut sähkökatkos, joka on vaikuttanut automaattiseen ohjausjärjestelmään, viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta kertoo.

– Matkustajien tiloissa sähköt eivät ole katkenneet, ja heillä on ollut kaikki hyvin. Matkustajille on tarjottu aamiaista ja heistä on pidetty huolta.

Vian vuoksi kaikki Megastarin perjantain lähdöt joudutaan perumaan. Nöjdin mukaan kaikki matkustajat pääsevät jatkamaan matkaansa kohti Helsinkiä viimeistään kello 16.30 lähtevällä Star-laivalla.

– Silja Europa lähtee Talinnasta Helsinkiin jo puoli yhdeltä, mutta sen kyytiin matkustajat eivät välttämättä vielä ehdi, Nöjd toteaa.

Matkustajat, jotka ovat varanneet perjantaille matkan Megastar-laivalla, voivat siirtää varauksensa toiselle lähdölle tai perua matkansa ilman kustannuksia. Varustamo kertoo olevansa erikseen yhteydessä kaikkiin matkan varanneisiin matkustajiin.

Megastarin kyydissä ollut rahti on määrä saada niin ikään perjantain aikana Helsinkiin. Rahdin uudelleen reitittämiseen voidaan Nöjdin mukaan käyttää varustamon kolmea muuta laivaa: Staria, Silja Europaa ja Sea Wind -rahtialusta.

– On vielä pohdinnassa, täytyykö jonkin näistä laivoista tehdä tänään ylimääräinen vuoro rahdin saamiseksi Helsinkiin, Nöjd sanoo.

Päivitys 17.12.2021 kello 10.55: Päivitetty juttu viestintäjohtaja Marika Nöjdin kommenteilla.