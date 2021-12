Kävimme katsomassa juuri avattua Tampereen kasinoa. Tavoitteena on 250 000 asiakasta vuodessa.

Nokia-areenan yhteyteen on avattu Tampereen kasino, joka houkuttelee niin turisteja kuin paikallisiakin viihtymään.

Valot, värit, musiikki ja tuoksut vaihtuvat, kun kävijä kulkee pitkulaisen Tampereen kasinon läpi. Keskikäytävän nimeksi on annettu Virta, ja sen varrella on pelisaleja ja auloja, jotka ovat ikään kuin suojaisia poukamia, joissa on pelipöytiä ja nojatuoleja. Seinien vaaleiden puurimojen takana on ledivalot, joiden värit vaihtuvat.