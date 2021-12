Aamulehden verkkosivuilla 10.12.2021 julkaistussa Valkeakosken kirkon purkuriitaa käsitelleessä jutussa oli virhe. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) lausumaksi oli merkitty alla oleva osuus, joka tosiasiassa oli valittajien, ei KHO:n, esittämä lausuma.

Hallinto-oikeuden päätös on ilmeisen virheellinen, sillä se on tutkinut kirkkovaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen vain suppeasti eikä siten ole tutkinut kaikkia valituksessa ja vastaselityksessä esitettyjä perusteita, jotka ovat olleet myös kirkkohallituksen tiedossa. Tuomiokapituli ja kirkkohallitus ovat puolestaan laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää asia perusteellisesti. Molemmat tahot ovat luottaneet pelkästään Sääksmäen seurakunnan esityksiin. Näin merkittävä asia olisi tullut selvittää perusteellisemmin, sillä kirkon purkaminen on lopullinen ja peruuttamaton tapahtuma. Asialla on suuri merkitys valkeakoskelaisille.