Tällainen on Suomen uusi hävittäjä F-35A – Lue kaikki oleellinen maailman edistyneimmästä hävittäjästä, jota on erittäin vaikea saada tutkalle

F-35A on huippuhäiveominaisuuksilla varustettu monipuolinen asealusta ja taistelukentän tiedon kerääjä ja käsittelijä koko puolustusvoimille. Uusien hävittäjien hankinta maksaa Suomelle noin 10 miljardia euroa. F-35 on Yhdysvaltain historian kallein asekehityshanke.

Suomen ostama Lockheed Martinin F-35A-monitoimihäivehävittäjä on teknisesti maailman edistynein hävittäjälentokone. Se on ainoa tuotannossa oleva viidennen sukupolven häivehävittäjä. F-35:ttä on muita hävittäjiä vaikeampaa nähdä tutkalla ja saada lukitettua ilmatorjuntajärjestelmien tähtäimeen.