Suora lähetys torstaina kello 16: Nämä kissat etsivät nyt kotia Tampereella – vierailemme Raholassa Kissojen katastrofiyhdistyksen tiloissa

Suomessa hylätään vuosittain vähintään 20 000 kissaa. Aamulehti vierailee Kissojen katastrofiyhdistyksen tiloissa Tampereen Raholassa torstaina 9. joulukuuta. Kysymme, miten kissoja voi auttaa ja mitä vääriä uskomuksia niihin liittyy, ja tutustumme kotia etsiviin viiksiniekkoihin. Katso suora lähetys tästä jutusta kello 16 alkaen.

Tilaajille

Tieto kissojen käyttäytymisestä ja ymmärrys niiden eleistä ovat lisääntyneet huimasti. Tietyt väärät uskomukset istuvat silti yhä tiukassa. Yksi sellainen on, että kissa pärjäisi luonnossa ilman ihmisen hoivaa. Se ei pidä paikkaansa. Erityisesti kovat pakkaset ovat niille vaarallisia. Väärä luulo on sekin, että kissa olisi helpompi lemmikki kuin koira. Se on yhtä vaativa ja tarvitseva kuin koira.