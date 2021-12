Aamulehdessä oli 6.12. virhe Kirjamessuja koskevan jutun kuvatekstissä sivulla B7. Kuvatekstissä luki virheellisesti, että Herra Hakkarainen on kirjamuseo Pukstaavin maskotti. Herra Hakkarainen on kuitenkin kotoisin Herra Hakkaraisen talosta Sastamalasta. Pukstaavi on talon naapuri.