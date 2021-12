Pakkaset pysyvät, milloin jäätyy Näsijärvi? Retkeilyasiantuntijan mukaan jäätymistä jarruttaa vielä kova tuuli

Viime vuonna Näsijärvi jäätyi tammikuun puolivälissä. Nyt pakkasta on roimasti, mutta viime päivien kova tuuli on hidastanut jäätymistä.

Alkaneen talven pakkasennätys rikottiin sunnuntaiaamuna Tampereen Härmälässä, jossa mitattiin -21,1 asteeseen pakkanen. Pakkaskelien myötä päästään päivä päivältä lähemmäksi Näsijärven jäätymistä.

Ensi viikolla luvassa on vielä kylmempää säätä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kertoi sunnuntaina, että ensi viikolla lämpötila voi laskea Pirkanmaalla jopa -30 asteeseen.

Olosuhteet Näsijärven jäätymiselle ovat siis ihanteelliset, ainakin melkein.

Näsijärven luistelurataa pitävän Hiking Travelin Pekka Tyllilän arvion mukaan järven jäätymistä jarruttaa kova tuuli. Erityisesti pohjoisesta puhaltava tuuli hidastaa jäätymistä.

”Se on varmaan jäätymiskunnossa. Jos tuulen nopeus olisi muutaman tunnin alle 3 metriä sekunnissa, Näsijärvi voisi jäätyä niin, että se ei enää aukeakaan.”

”Nyt tuulee joka päivä ja tasainen tuuli on 5–6 metriä sekunnissa, enemmänkin, ja puuskat kympissä. Tuuli pyörittää vettä arviolta 3–4 metrin syvyyteen asti. On vaikea tietää, kuinka lähellä jäätymispistettä vesi on.”

Tältä näytti Näsijärven aallokko Näsinselän rannasta Reuharinniemestä Teiskoon päin.

Merkkejä jäätymisestä

Viime vuonna Näsijärven luisteluratoja päästiin auraamaan reilusti tammikuun puolella.

Tyllilän mukaan pakkaskausi alkoi tänä vuonna Näsijärven veden lämpötilan ollessa vielä hyvin lämmin. ”Näsijärven pintalämpötila oli noin viisi astetta tai päälle, mikä on tosi lämmintä.”

Jäätymisestä on kuitenkin jo merkkejä. Tyllilän mukaan osia Näsijärvestä on jo jäässä. Hän kertoo, että myös kiristyvät pakkaset nopeuttavat jäätymistä.

”Vankavesi on varmaan kokonaan jäässä ja Myyrysselkä. Lahdetkin alkavat olla jäässä. Perälahti on jäässä, Pengonpohja on aika pitkälle jäässä, Mutalanlahti on jäässä. Näsinselkä ja Koljonselkä ovat sulia.”

”Niihamanselkäkin on vielä sulana. Se vähän ennakoi sitä, ettei pääselkä ole ihan heti menossa jäihin.”

Tilasto Näsijärven jäätymispäivät 2000-luvulla Talvi 2000 22.1.2001 Talvi 2001 21.1.2002 Talvi 2002 4.12.2002 Talvi 2003 23.12.2003 Talvi 2004 25.1.2005 Talvi 2005 22.12.2005 Talvi 2006 23.1.2007 Talvi 2007 23.1.2008 Talvi 2008 31.1. 2009 Talvi 2009 18.12.2009 Talvi 2010 2.12.2010 Talvi 2011 10.1.2012 Talvi 2012 10.1.2013 Talvi 2013 21.12.2012 Talvi 2014 14.1.2015 Talvi 2015 7.1.2016 Talvi 2016 13.12.2016 Talvi 2017 13.1.2018 Talvi 2018 5.1.2019 Talvi 2019 7.2.2020 ja 26.2.2020 Talvi 2020 15.1.2021