Tässä ovat oikeat lottonumerot – yksi täysosuma!

Kierroksen 48 lottonumerot arvottiin lauantaina.

Lauantain Lotto-arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Voittopotti oli 1,2 miljoonaa euroa ja se menee espoolaiselle nettipelaajalle.

Myös 6+1 oikein -tuloksia tuli yksi kappale. Tuloksen voittosummaksi kertyi noin 162 000 euroa.

Loton kierroksen 48 oikea rivi on 12, 15, 25, 26, 33, 35 ja 38. Lisänumero on 5. Plusnumero on 26.

Lauantai-Jokeri on 6 2 8 0 1 6 1. Täysosumia ei löytynyt, mutta kuusi oikein -rivejä oli kaksi kappaletta.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Sao Paulo 39. Lomatonneja voitettiin 9 kappaletta.