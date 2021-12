Tässä Eurojackpotin tulokset kierroksella 48 – Tampereelle 10 000 euron voitto kimppapelistä

Tällä viikolla ei tullut yhtään täysosumaa. Pienempiä voittoja tuli useampia, joista yksi kimppapelistä Tampereelle.

Aamulehti

Eurojackpotin kierroksen 48/2021 arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, tiedottaa Veikkaus. Kierroksen oikeat numerot ovat 2, 5, 13, 15 ja 23. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 8.

5+1 oikein -tuloksia pelattiin kymmenen kappaletta. Voittoa tuloksella saa reilu 200 000 euroa. Tuloksista yksi tuli Suomeen, neljä pelattiin Saksassa ja yksi Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Norjassa, Virossa ja Tanskassa.

5+1 oikein -tuloksen voitto meni Suomessa Vantaalle.

Suomessa pelattiin myös kaksi 5+0-tulosta. Niiden kummankin arvo on noin 52 000 euroa. Toinen poteista menee kajaanilaiselle nettipelaajalle ja toinen viiden osuuden nettiporukalle, jonka jäsenistä kaksi on Helsingistä ja loput kolme Tampereelta, Kouvolasta ja Hyvinkäältä. Viiden kimppapelin jokaisen osuuden voitto-osuus on 10 554 euroa.

5+0-tuloksia löytyi kahden Suomessa pelatun lisäksi 13, joista yhdeksän Saksasta, kaksi Unkarista ja yhdet Tanskasta ja Ruotsista.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 0 6 5 8 3 8 7. Kierroksella ei löytynyt täysosumia tai kuusi oikein -tuloksia.

Lomatonnin oikea rivi on Miami 74. Tonneja arvottiin kuusi kappaletta.

Ensi viikolla potissa on noin 57 miljoonaa euroa.