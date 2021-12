140-vuotiasta Aamulehteä juhlittiin joukolla

Rosa Meriläinen, pääsihteeri, ja Terveystalon yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja. Meriläinen aloittaa: ”Moro! Aamuporvari eli Lahtarin hätähuuto on ollut mulle aina rakas oman rakkaan Pirkanmaan äänenkannattaja ja uuraasti pitänyt huolen siitä, että kaikki me pirkanmaalaiset toimijat muistetaan, et hesalaisten todellisuus on vain hesalaisten. ja se pirkanmaalainen näkökulma näkyy ja kuuluu on pitkälti Aamulehden varassa.” Korkeaoja: ”Aamulehti on aina ollut maakuntaansa suurempi.”